S početkom prosinca stiže nam zima. Klimatološki početak najhladnijeg godišnjeg doba u svojim prvim danima donijet će ni više ni manje nego snijeg.

Tijekom današnjeg jutra u unutrašnjosti će biti djelomice sunčano, mjestimice i maglovito, bez vjetra i hladno uz temperature i do -3 stupnja. Na Jadranu će od jutra prevladavati sunčano vrijeme, ali će puhati umjerena, jaka, na udare i olujna bura. Jutarnja temperatura na moru će iznositi od četiri do pet stupnjeva na sjevernom i do deset stupnjeva na južnom dijelu Jadrana.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti djelomice sunčano, ali ne i osobito toplo. Naime, očekuju se temperature od oko tri do četiri stupnja.

Vrlo slično vrijeme bit će i u Slavoniji. Nakon maglovitog jutra, bit će djelomično vedro, ali će stići zimska hladnoća s temperaturom od dva do pet stupnjeva.

I u gorju i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano vrijeme, osobito na moru, gdje će biti i prilično vjetrovito. Umjerena i jaka bura oslabjet će tek krajem dana. Temperatura će u gorju iznositi stupanj ili dva iznad nule, a na Jadranu će se kretati oko 12 do 13 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti sunčano i razmjerno vjetrovito. Kao i na sjevernom dijelu, puhat će umjerena i jaka bura koja će slabjeti prema večeri. Temperatura će u unutrašnjosti Dalmacije iznositi oko devet stupnjeva, a oko 14 na krajnjem jugu.

Sve što ste htjeli znati o cjepivu protiv korone: Trebaju li se cijepiti i oni koji su preboljeli COVID-19, koje su nuspojave, ali i što je važan faktor u širenju bolesti

Božinović o skandaloznom ponašanju državnog tajnika u Vukovaru: "Koliko vidim, nema zataškavanja ili intervencije"

U utorak će u kopnenim krajevima biti djelomice sunčano, ali uz postupan porast naoblake sa zapada. U srijedu će padati snijeg, prvo u gorju, a potom u zapadnim krajevima te ostatku unutrašnjosti. U četvrtak nam stiže malo topliji zrak pa će u Slavoniji i Baranji snijeg prelaziti u kišu, no na zapadu i u gorju bit će manje snijega. Temperatura će se kretati oko nule.

I na Jadranu će u utorak dijelom vedro, potom sve oblačnije, a onda će u srijedu i četvrtak pasti kiša. U Dalmaciji pritom može biti obilnije oborine, a na sjevernom Jadranu u srijedu prolazno i snijega. Inače, na sjevernom Jadranu će sredinom tjedna puhati jaka i olujna bura, a u Dalmaciji većinom jugo. Zato će na jugu uz južinu i dalje biti toplije, dok će na sjeveru s burom ipak i zahladnjeti.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr