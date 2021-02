U subotu je pijesak iz Alžira stigao do mnogih krajeva Europe, čak i na Alpe, gdje je snijeg obojao u narančasto. Nešto manja količina stigla je jučer u naše krajeve, ali će se zrak ponešto raščistiti s kišom.

Jutro će biti promjenjivo do pretežno oblačno i povremeno kišovito. Najviše kiše očekuje se na Jadranu te u predjelima uz Jadran, gdje je do sredine dana lokalno moguće da će pasti i oko 50 litara. Još uvijek neće biti hladno. Temperatura će u unutrašnjosti iznositi od pet do 10 stupnjeva, na moru osam do 13. Puhat će južni i jugozapadni, na kopnu i zapadni i sjeverozapadni vjetar.

Slično vrijeme u središnjoj Hrvatskoj ostaje i poslijepodne. Tijekom dana će biti povremene kiše, temperatura će iznositi oko 10 stupnjeva, puhat će jugozapadnjak, a prema večeri će okrenuti na sjeverac uz koji će zahladnjeti.

U Slavoniji i Baranji će poslijepodne biti manje kiše, a moguće je da oborina kasnije i izostane. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti između 10 i 13 stupnjeva.

I u gorju i na sjevernom Jadranu bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, dok će poslijepodne na moru biti i sunčanih razdoblja. U najvišem gorju moguć je snijeg. Puhat će većinom umjeren do jak jugozapadnjak, zatim zapadnjak, a navečer ponovno jugo. Najviša dnevna temperatura u gorju će iznositi između pet i devet stupnjeva, a na moru od 10 do 13.

I u Dalmaciji će kiše i pljuskova biti češće tijekom noći i prijepodneva. Poslijepodne su i ondje moguća sunčana razdoblja. Puhat će jugozapadnjak, pa zapadnjak i sjeverozapadnjak, a navečer će zapuhati jugo koje će potom jačati. Temperatura će većinom iznositi od 13 do 16 stupnjeva.

Promjenjivo i povremeno kišovito vrijeme zadržat će se i u nastavku tjedna. Postupno će biti i hladnije, osobito u četvrtak, i to najviše prema kraju dana. Bit će to uvod u vrlo hladno razdoblje u drugoj polovici tjedna. U četvrtak će snijega, osim u gorju, biti i u nizinama.

Na Jadranu će također ovaj tjedan biti oborina: bit će kiše i pljuskova, lokalno i izraženijih, osobito sredinom tjedna. Puhat će jako, mjestimice i olujno jugo, a u četvrtak na sjevernom dijelu jaka i olujna bura. Temperatura se neće mijenjati do četvrtka kad će, prvo na sjevernom dijelu, uz buru i zahladnjeti.

