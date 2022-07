Hladna fronta u noći na petak prešla je preko naše zemlje, donijela kišu, grmljavinu i orkansku buru. U petak ujutro smo pod Velebitom imali udare do 130 kilometara na sat, čemu bi i siječanj pozavidio. Stigao je hladniji i ugodniji zrak pa smo Izašli iz dugotrajnog toplinskog vala.

U subotu prijepodne vrijeme će biti sunčano, na moru pretežno vedro, a na kopnu će biti malo oblaka. Ipak, rano ujutro u istočnoj je Posavini moguće malo kiše. Posvuda će biti vjetrovito: u unutrašnjosti uz umjeren sjeverac, a na obali uz jaku i olujnu buru. U gorju će temperatura iznositi 12, u nizinama oko 15, a na moru 21 stupanj.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, ali uz malo više oblaka nego ujutro. Umjeren sjeveroistočni vjetar će slabjeti i bit će toplo, s najvišom temperaturom od oko 25 stupnjeva.

U Slavoniji će poslijepodne biti sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. I dalje će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar, no bit će vrlo ugodno uz 24 do 26 Celzijevih stupnjeva.

U Istri, na Kvarneru i u gorju vrijeme će sunčano, uz malo oblaka. Puhat će jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima, no polako će slabjeti na umjerenu. Na obali će temperatura biti oko 30, a u gorju malo iznad 20 stupnjeva.

U Dalmaciji će subota biti pretežno vedra, uz samo malo oblaka. Maksimalna temperatura iznosit će od 27 do 30, no neće biti vruće jer će i poslijepodne puhati umjerena do jaka bura. Slabjet će tek navečer i u noći.

Bura je prilično ohladila more tako da je temperatura mora sada većinom iznosi od 23 do 26 stupnjeva, a idućih će dana biti još malo hladnije. Iako je u cijeloj zemlji ugodnije i manje vruće, to ne umanjuje opasnost od jakog sunčevog zračenja.

U subotu će nad nama biti samo malo oblaka pa će UV indeks ponovno biti visok i vrlo visok, istaknuo je tijekom vremenske prognoze meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Idući će dani na kopnu biti većinom sunčani. Povremeno će biti malo više oblaka pa poslijepodne može biti kraćeg pljuska, osobito u nedjelju. Puhat će slab do umjeren sjeverac. Temperatura će ujutro iznositi od 12 do 15, a danju oko 25 stupnjeva.

Na Jadranu će vrijeme biti sunčano uz malo oblaka. Puhat će umjerena, a u ponedjeljak i jaka bura. Noćna će temperatura biti oko 20, a dnevna malo ispod 30 stupnjeva.

Sve u svemu, pred nama su vrlo ugodni dani: sunčani i topli, a opet ne vrući. U nedjelju poslijepodne na kopnu će biti pljuskova, ali samo lokalnih i kraćih. Užitak kupanja svima koji su na moru možda će malo kvariti bura, osobito u subotu te ponovno u ponedjeljak.

