Pred nama su povremeni prodori vlažnog i nestabilnog zraka. Nije to ništa neobično za proljeće, kad po prirodnom kalendaru slijede česte izmjene topline i osvježenja s oborinama.

U četvrtak ujutro vrijeme će posvuda biti umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, češćom u Dalmaciji i na istoku zemlje. Povremeno će puhati umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, a u Dalmaciji prolazno umjereno jugo. Najniža temperatura u kopnenim krajevima iznosit će od tri do devet, na Jadranu od pet do 10 Celzijevih stupnjeva, u Dnevniku Nove TV rekao je meteorolog Ivan Čačić.

U središnjoj Hrvatskoj u prvom dijelu dana vrijeme će biti umjereno i pretežno oblačno, no uglavnom bez oborina. Od sredine dana bit će sunčanije, povremeno uz umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko 19 stupnjeva.

U istočnim predjelima u prvom dijelu dana bit će pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a zatim sa zapada stiže postupno razvedravanje. Povremeno će puhati umjeren jugozapadnjak, a temperatura će većinom iznositi oko 17 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu mjestimice će pasti kiša, no već prijepodne se očekuje kidanje naoblake pa će, osobito u drugom dijelu dana, prevladavati sunčano vrijeme. Poslijepodne će zapuhati umjeren jugozapadnjak koji će prema večeri još pojačati, osobito u gorju. Najviša temperatura iznosit će od 14 do 17 stupnjeva.

U Dalmaciji će poslijepodne doći do postupnog prestanka oborina i sa sjevera će doći razvedravanje. Zapuhat će slab i umjeren sjeverozapadnjak uz temperaturu od oko 16 ili 17 stupnjeva.

U petak će u unutrašnjosti vrijeme biti vjetrovito i promjenljivo uz sunčana razdoblja, a ponajprije će u gorju pasti malo kiše. Subota će oblačnija, povremeno uz kišu, osobito poslijepodne kad će ponegdje biti i grmljavine. Prema večeri i u noći na nedjelju u višim će predjelima kiša prijeći u susnježicu i snijeg. U nedjelju će biti pretežno sunčano i svježije. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak koji će u subotu oslabjeti i okrenuti na sjeveroistočnjak i sjeverac.

Na Jadranu će u petak biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Subota će biti oblačnija uz povremenu kišu, ponegdje i grmljavinu. U nedjelju će doći do postupnog prestanka oborine i do razvedravanja. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadnjak koji će u subotu navečer okrenuti na buru i to najprije na sjevernom dijelu, gdje će podno Velebita biti i olujnih udara.

