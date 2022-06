Ljeto je u punom zamahu. Četvrtak je bio peti dan zaredom s temperaturom iznad 33, a u nekim mjestima raste i do 35-36. U petak je prvi dan srpnja, najsunčanijeg i najtoplijeg mjeseca u Hrvatskoj, u kojem su kiša i pljuskovi obično rjeđa pojava nego u lipnju. Prema dugoročnim prognozama, očekuje se da će tako biti i ove godine.

U petak prijepodne vrijeme će biti sunčano, u mnogim krajevima i vedro. Puhat će slab vjetar, na moru jugo, a na kopnu jugozapadnjak. Najniža noćna temperatura u gorju će iznositi oko 15, u unutrašnjosti 20, a na obali 25 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku, i vrlo vruće. Bit će toplije nego u četvrtak s temperaturama od 35 do 37 stupnjeva. Puhat će slab jugozapadnjak. Navečer će vrijeme biti nestabilnije pa će lokalno biti jačih pljuskova i grmljavine. Najvjerojatniji su na sjeveru, u Međimurju i Zagorju i to nakon 20 sati. Tad će zapuhati i jak sjeverac koji će se proširiti na cijelo ovo područje.

Na istoku Hrvatske bit će sunčano i vrlo vruće uz temperature od oko 35 stupnjeva sa slabim jugoistočnim vjetrom. Kasno navečer, iza 22 sata, zapuhat će umjeren do jak sjeverac i moguć je poneki pljusak duž Podravine.

Na Kvarneru, u Istri te u gorju bit će sunčano i vruće, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab južni i jugozapadni vjetar, a tek u subotu rano ujutro bura. Temperatura će na obali iznositi oko 32, a u gorju oko 30 stupnjeva.

Pretežno vedro bit će u Dalmaciji, gdje će samo povremeno biti malo oblaka. Puhat će slab do umjeren maestral, a temperatura će biti od 32 na jugu do 36 u unutrašnjosti.

Temperatura mora uglavnom iznosi između 26 i 28 stupnjeva, rekao je u Dnevniku Nove TV meteorolog Nikola Vikić-Topić. Tek će od nedjelje biti malo hladnije zbog bure koja stiže za vikend. UV indeks u petak će u cijeloj zemlji biti vrlo visok. Neće biti puno oblaka, pa treba paziti na jako sunčevo zračenje.

I idućih će dana na kopnu biti sunčano, s tim da u subotu ujutro lokalno može pasti malo kiše. Za vikend će biti malo manje vruće, a onda u ponedjeljak opet prilično vruće.

Na obali će tijekom narednih dana biti vedro i vrlo vruće. Temperatura će iznositi oko 35 stupnjeva, a osobito će teške biti tople noći, s temperaturom 25 i višom. U subotu će zapuhati umjerena i jaka bura, u nedjelju će slabjeti, a od ponedjeljka će opet puhati maestral.

