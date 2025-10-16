Vozač romobila vam je oštetio auto? Evo što (ne) možete učiniti

Prva reakcija je: nadam se da je vozač romobila dobro, jer ipak je on pri sudaru pod direktnim udarom, ali postavlja se i drugo pitanje: što s oštećenim vozilom i kako dobiti naknadu štete iz police osiguranja? Samo prošle godine došlo je do oko 400 nesreća s romobilima, a tko zna koliko ih nije zabilježeno u toj crnoj statistici.

Ipak, u prometnim nesrećama između romobila i automobila, mogu se dogoditi situacije u kojima vozač romobila uzrokuje štetu na vozilu. To može biti udar, ogrebotina, oštećenje branika, retrovizora, vrata ili čak ozbiljnijih dijelova karoserije. Nekad ne mora uzrok biti ni prometna nesreća, već nepažnja na parkingu, u prolazu. U tim slučajevima vozač vozila ima pravo tražiti naknadu štete ali proces često nije jednostavan, jer se ova šteta najčešće mora tretirati kao naplata štete od nepoznatog vozila. Dodali bi – i naplata štete od neosiguranog vozila.

U slučaju da je vozač automobila skrivio nesreću, štetu na romobilu i potencijalno liječenje vozača romobila snosi vozač i njegova polica automobilske odgovornosti, tj. polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Tko plaća štetu kad je kriv vozač romobila?

Električni romobili su preplavili naše ulice, ali s njihovom popularnošću došle su i nove prometne dileme, ali i dileme po pitanju naplate štete i upravo zato vam Osiguraj.me sa svojim savjetima za osiguranje donosi odgovore na najčešća pitanja.

Ako je vozač romobila jasno odgovoran za nesreću, npr. prešao je cestu izvan prijelaza ili udario u parkirani auto — on snosi štetu.

U tom slučaju možete tražiti da sam plati popravak, ili, ako ima osiguranje od odgovornosti (npr. kroz privatnu policu ili aplikaciju za najam romobila), zatražiti naknadu od osiguravajuće kuće. No, većina vozača romobila nema nikakvo osiguranje pa štetu najčešće treba naplatiti izravno od osobe koja ju je prouzročila. Ali tu dolazimo do novih problema…

Najveći izazov nastaje kad počinitelj pobjegne i ne uspijete zabilježiti njegov identitet.

U tom slučaju se situacija pravno tretira kao šteta od “nepoznatog vozila”. Ako je vozilo (ili romobil) nepoznato, ne možete tražiti naknadu za materijalnu štetu i popravak auta. Naknada se može tražiti samo ako su nastale tjelesne ozljede, ali ne i za štetu na automobilu. Drugim riječima, ako vam romobil ošteti auto i pobjegne, a vi ga ne možete identificirati, štetu vjerojatno nećete moći naplatiti.

Kako povećati šanse da naplatite štetu?

Da biste zaštitili sebe i svoje pravo na naknadu, pratite savjete u slučaju prometne nesreće:

- Nikad nemojte ignorirati štetu, čak i ako se čini mala.

- Uvijek fotografirajte detalje (oštećenja, okolinu, tragove, položaj vozila).

- Potražite svjedoke i zapišite njihove podatke.

- Provjerite postoje li nadzorne kamere u blizini i pokušajte dobiti snimke.

- Zatražite policijski izvještaj ako je moguće.

- Brzo reagirajte i ne čekajte da se dokazi izgube (npr. tragovi, stanje okoliša).

- Kontaktirajte odvjetnika za prometno pravo ako duže odbijaju suradnju.

Dokumenti poput fotografija, ponude servisa i zapisnika policije bit će vam ključni ako kasnije dođe do sudskog postupka.

Ako, pak, ne znate tko je krivac, nažalost, Hrvatski ured za osiguranje neće vam nadoknaditi štetu jer se radi o čistoj materijalnoj šteti bez poznatog počinitelja. Za takva i slična oštećenja automobila, može vam pomoći samo Kasko osiguranje. Kasko osiguranje štiti vas i vaš automobil od šteta koje nastanu našom krivnjom, ili, kao u ovom slučaju, kada se šteta ne može naplatiti od počinitelja. S obzirom na povećan broj električnih romobila na našim ulicama i prometnicama, Kasko osiguranje postaje nezaobilazan način zaštite automobila od nepredviđene (uglavnom manje) štete.

Postupak naplate štete od vozača romobila: koraci i opcije

Ako imate identitet počinitelja:

1. Pošaljite pisani zahtjev (preporučenom poštom ili putem odvjetnika) da nadoknadi štetu.

2. Priložite dokaze: fotografije, procjenu troškova, izjavu svjedoka.

3. Ako je moguće, ponudite mirno rješenje — popravak, dogovor o plaćanju.

Ako počinitelj ne želi platiti, prelazite na pravne korake:

1. Tužite vozača romobila pred nadležnim sudom prema mjestu gdje je šteta nastala.

2. Sud će razmotriti dokaze, vještaka, iskaze svjedoka.

3. Ako sud presudi u vašu korist, možete dobiti i prisilnu naplatu (npr. putem ovrhe ako počinitelj ne plati).

4. Rok za podnošenje tužbe: ovisi o lokalnom zakonu o zastari odštetnih zahtjeva (u Hrvatskoj, općenito 3 godine od događaja, ali treba provjeriti u specifičnom Zakonu o obveznim odnosima).

Električni romobili više nisu igračke, već se u očima zakona tretiraju kao sudionici u prometu, a zbog sve većeg broja nesreća i prekršaja, Vlada i MUP najavili su strože kazne i jasnija pravila za vozače romobila, kako bi svima vožnja bila sigurnija.