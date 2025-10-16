Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Oglas

Vozač romobila vam je oštetio auto? Evo što (ne) možete učiniti

Piše OGLAS, 17. listopada 2025. @ 09:34 komentari
Pr
Pr Foto: PR
„Oboren vozač romobila“, „Sudar vozila i romobila“, „Dvoje djece nastradalo na električnom romobilu“….su vijesti koje su, nažalost, postale prečeste u našim medijima i posljedice znaju biti dalekosežne po zdravlje vozača romobila, ali i u vidu oštećenja vozila.
Najčitanije
  1. Prizor s mjesta ubojstva
    Drama u Beogradu

    VIDEO Traže se još dvojica zbog brutalnog ubojstva u dječjem parku: Pogledajte što je policija pronašla kod ubijenog
  2. Vili Beroš - 4
    SKALPEL U RUKAMA

    Ovo su svi apsurdi s Beroševim zapošljavanjem! A pacijenti iznose nestvarna svjedočanstva: "Ne znam kako su se snalazili, posuđivali su novac..."
  3. Lutka, ilustracija
    otkrivena šokantna istina

    Stočar mislio da je ugledao lutku koja viri iz zemlje, a onda su se njezini sićušni prsti pomaknuli: "Zakopali su živu bebu"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Vozač romobila vam je oštetio auto? Evo što (ne) možete učiniti
Oglas
Vozač romobila vam je oštetio auto? Evo što (ne) možete učiniti
FOTO Izrael objavio dosad neviđenu fotografiju tijela vođe Hamasa
Godišnjica likvidacije
FOTO Izrael objavio dosad neviđenu fotografiju tijela vođe Hamasa: "Kakva te jadna sudbina dočekala"
Provjerite police: Povlači se začin, sadrži toksičnu nedozvoljenu boju
upozorava DIRH
Provjerite police: Povlači se začin, sadrži toksičnu nedozvoljenu boju
Vozač autobusa u Splitu spasio dječaka s autizmom koji je iz automobila izašao kroz prozor
HEROJSKI ČIN
Autistični dječak pobjegao iz auta kroz prozor, reakcija splitskog vozača oduševila oca: "Sam dragi Bog ga je poslao"
Ovo je jedna od najvećih zapljena cigareta u povijesti Hrvatske
Na Bregani
FOTO Nevjerojatan ulov! Ovo je najveća zapljena cigareta u povijesti Hrvatske
Američka vojska izvela novi napad na brod za šverc drogom, ima preživjelih
Obračun Amerikanaca
VIDEO Brutalna akcija SAD-a: Novi zračni napad, prvi put je netko preživio, ova država je u pripravnosti
VIDEO Traže se još dvojica za brutalno ubojstvo muškarca u dječjem parku u Beogradu: Pogledajte što je policija pronašla kod ubijenog
Drama u Beogradu
VIDEO Traže se još dvojica zbog brutalnog ubojstva u dječjem parku: Pogledajte što je policija pronašla kod ubijenog
PROVJERENO Svi apsurdi s Beroševim zapošljavanjem! "Ovakav slučaj ne bi mogli smisliti ni tvorci Alan Forda, a ni Top lista nadrealista"
SKALPEL U RUKAMA
Ovo su svi apsurdi s Beroševim zapošljavanjem! A pacijenti iznose nestvarna svjedočanstva: "Ne znam kako su se snalazili, posuđivali su novac..."
Stočar mislio da je ugledao lutku koja viri iz zemlje, a onda su se njezini sićušni prstići pomaknuli: "Zakopali su živu bebu"
otkrivena šokantna istina
Stočar mislio da je ugledao lutku koja viri iz zemlje, a onda su se njezini sićušni prsti pomaknuli: "Zakopali su živu bebu"
Srbin kamionom stigao na granicu, carinicima je nešto bilo sumnjivo
Kakav ulov
Srbin kamionom stigao na granicu: Carinici otvorili teretni prostor i ostali u šoku
Usvojene su izmjene Zakona o sigurnosti cestovnog prometa u BiH: Kazne su drakonske
Bahata vožnja
Vozači, pripazite: Susjedi imaju novi, rigorozni zakon o sigurnosti na cestama, kazne su drakonske
Trump najavio mirovne pregovore o Ukrajini s Putinom u Budimpešti
Najava pregovora
Njegov posljednji potez potaknuo je europske strahove: Je li ovo kapitulacija pred Putinom?
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Srbin kamionom stigao na granicu, carinicima je nešto bilo sumnjivo
Kakav ulov
Srbin kamionom stigao na granicu: Carinici otvorili teretni prostor i ostali u šoku
Stočar mislio da je ugledao lutku koja viri iz zemlje, a onda su se njezini sićušni prstići pomaknuli: "Zakopali su živu bebu"
otkrivena šokantna istina
Stočar mislio da je ugledao lutku koja viri iz zemlje, a onda su se njezini sićušni prsti pomaknuli: "Zakopali su živu bebu"
Usvojene su izmjene Zakona o sigurnosti cestovnog prometa u BiH: Kazne su drakonske
Bahata vožnja
Vozači, pripazite: Susjedi imaju novi, rigorozni zakon o sigurnosti na cestama, kazne su drakonske
show
Snaha Halida Bešlića Mahira se oglasila nakon njegovog sprovoda
"Jako nam nedostaješ"
Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija
Plus size-model Ashley Graham prošetala pistom Victoria's Secreta
plus size manekenka
Kraljica oblina pomela je modnu pistu brenda koji se odvažio na preokret!
Cipele Kolinde Grabar-Kitarović ukrale svu pozornost
oduševila kombinacijom
Svi su gledali u Kolindine cipele, koje su zasjenile i njezin zeleni outfit!
zdravlje
Kako napisati oporuku koju nitko neće moći poništiti?
Važan korak!
Kako napisati oporuku koju nitko neće moći poništiti?
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Veliko istraživanje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
Najučinkovitiji biljni saveznici
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
zabava
Ovaj kviz prolaze samo oni s iznadprosječnom inteligencijom! Provjerite svoje znanje
Pokažite što znate!
Ovaj kviz prolaze samo oni s iznadprosječnom inteligencijom! Provjerite svoje znanje
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Urnebesno
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Užasan parking inspirirao urnebesnu šalu koja je nasmijala domaću publiku
Presmiješno
Užasan parking inspirirao urnebesnu šalu koja je nasmijala domaću publiku
tech
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Više od 30 trikova
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
SAD zaplijenio najveću količinu bitcoina u povijesti od globalnih kriptoprevaranata iza zloglasne operacije "klanje svinja"
"Kriptoprinc" u bijegu
SAD zaplijenio najveću količinu bitcoina u povijesti od globalnih kriptoprevaranata iza zloglasne operacije "klanje svinja"
sport
UEFA objavila jakosne skupine u ždrijebu: Vatreni mogu protiv Španjolske i Engleske, a tu je i Srbija
novi izazovi
UEFA objavila jakosne skupine u ždrijebu: Vatreni mogu protiv Španjolske i Engleske, a tu je i Srbija
Zbog Brune Petkovića u Turskoj izbila žestoka svađa
u središtu pažnje
Zbog Brune Petkovića u Turskoj izbila žestoka svađa
Sjajni dinamovac sasvim iskreno: "Izbornik me je zvao, ali ja se ne vidim u reprezentaciji"
otvoreno rekao
Sjajni dinamovac sasvim iskreno: "Izbornik me je zvao, ali ja se ne vidim u reprezentaciji"
tv
MasterChef: Plavi odnijeli pobjedu, a Mario "oštro" rekao Antoniji: "Zaboravila si reći jednu stvar!"
SVAKA ČAST!
Plavi odnijeli pobjedu, a Mario "oštro" rekao Antoniji: "Zaboravila si reći jednu stvar!"
MasterChef: U MasterChef kuhinji sprema se napeti obračun! Stiže nova izazivačica!
NE PROPUSTITE!
U MasterChef kuhinji sprema se napeti obračun! Stiže nova izazivačica!
Kumovi: Želi se vratiti na nulu, ali hoće li ju sreća pomaziti?
KUMOVI
Kumovi: Želi se vratiti na nulu, ali hoće li ju sreća pomaziti?
putovanja
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Kod Plitvičkih jezera: Topla kuća stvorena za bijeg od svega i uživanje u ličkoj tišini
Villa Velika
Kod Plitvičkih jezera: Topla kuća stvorena za bijeg od svega i uživanje u ličkoj tišini
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Jednostavno, a preukusno
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Nije zbog poreza
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Prehrambeni gigant ukida 16.000 radnih mjesta, novi šef traži smanjenje troškova
A prihodi rastu
Prehrambeni gigant ukida 16.000 radnih mjesta, novi šef traži smanjenje troškova
lifestyle
Biramo najljepše ime za djevojčice i dječake koje znači "sreća"
GLASAJTE U ANKETI
Ovih 15 imena za djevojčice i dječake znače "sreća", koje vam je najljepše?
Olja Vori u satenskoj suknji i topu iz jesenske kolekcije H&M 2025.
Ženstvena i skladna
Olja Vori nosi najveće jesenske trendove, a nama je za oko zapela njezina suknja od 30 eura
Frizure ovih slavnih žena najtraženije su u frizerskim salonima
IZABERITE NAJBOLJU
Frizure ovih pet slavnih žena najviše se traže u frizerskim salonima, jedna je hit već 30 godina
sve
Snaha Halida Bešlića Mahira se oglasila nakon njegovog sprovoda
"Jako nam nedostaješ"
Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija
Plus size-model Ashley Graham prošetala pistom Victoria's Secreta
plus size manekenka
Kraljica oblina pomela je modnu pistu brenda koji se odvažio na preokret!
Cipele Kolinde Grabar-Kitarović ukrale svu pozornost
oduševila kombinacijom
Svi su gledali u Kolindine cipele, koje su zasjenile i njezin zeleni outfit!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene