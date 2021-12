Vlada će održati sjednicu na kojoj će donijeti odluku o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, a izjasnit će se i o amandmanima na prijedlog proračuna za iduću godinu.

Premijer Andrej Plenković predstavio je prijedlog Državnog proračuna za 2022. godinu u Saboru prošle srijede istaknuvši višekratno i u kasnijim istupima da je glavna zadaća preusmjeravanje s kriznog upravljanja prema konkurentnosti i stvaranju novih radnih mjesta.



Međutim, kritika nije manjkalo, a Vlada će se na sjednici u ponedjeljak izjasniti o amandmanima na prijedlog državnog proračuna za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. te prijedlogu Uredbe o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.



Da će Vlada odlučiti o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, najavio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić još prošli tjedan istaknuvši da bi od utorka cijene i eurodizela i eurosupera bile veće od onih koje je Vlada propisala uredbom: ''Naša uredba, na snazi već mjesec i pol dana, s obzirom na to kakve smo uvjete imali na Mediteranu i globalnim tržištima, 'pogodila je u sridu'. To je poruka svima onima koji, iz ne znam kojih razloga, šire lažne teze".



Paljba po Plenkoviću: "Žao mi je što imam samo minutu da vam taj šalabahter razvalim", "Ponašate se kao Sanader"

Ćorić: ''Naša uredba je pogodila u sridu. To je poruka svima onima koji šire lažne teze''



Podsjetimo, Vlada je 14. listopada donijela uredbu prema kojoj trgovci naftnim derivatima u idućih 30 dana mogu prodavati Eurosuper BS 95, Eurosuper BS 98 i Eurosuper BS 100 po cijeni od 11.10 kuna po litri, dok se za Eurodizel BS odredila maksimalna cijena od 11 kuna po litri.

11. studenoga Vlada je produljila važenje te uredbe za još 30 dana, ali samo za naftne derivate bez dodatnih aditiva.