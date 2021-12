Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić demantirao je izjave da bi cijene goriva ovog tjedna bile niže bez Vladine Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Tvrdi da od sljedećeg utorka ta uredba više neće imati smisla i u skladu s tim će se povući određeni koraci.

''Za cijeli ovaj tjedan, odnosno do sljedećeg ponedjeljka, cijene i eurodizela i eurosupera bile bi veće od onih koje smo propisali uredbom. Naša uredba, na snazi već mjesec i pol dana, s obzirom na to kakve smo uvjete imali na Mediteranu i globalnim tržištima, 'pogodila je u sridu'. To je poruka svim onima koji, iz ne znam kojih razloga, šire lažne teze", kazao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić odgovarajući na novinarska pitanja nakon sjednice Međuvladine hrvatsko-ruske komisije za gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju.

Naveo je i da je ovaj tjedan došlo do značajnog pada cijena nafte na referentnim tržištima te da je danas zadnji dan koji ulazi u prosjek izračuna za razdoblje od sljedećeg utorka. Podsjetio je da je u četvrtak održan važan sastanak zemalja OPEC-a, na kojem su se potvrdile najave o povećanju proizvodnje unatoč američkom otpuštanju rezervi.

"I u tom kontekstu očekujemo od sljedećeg utorka da bi referentna cijena kao takva bila niža od one koje smo mi propisali. Upravo zbog toga vjerujemo da od sljedećeg utorka uredba kao takva više jednostavno, u kontekstu obrane od povećanja cijene, neće imati smisla i u skladu s tim ćemo povući određene korake", kazao je Ćorić.



Naglasio je i da u proteklih mjesec i pol, koliko je uredba na snazi, ona nije propisivala kolika točno mora biti cijena goriva distributera, već je propisivala gornju cijenu i to treba imati na umu. Upitan planira li se zamrzavanje cijena živežnih namirnica, odvratio je: "Ne u ovom trenutku''.