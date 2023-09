U Zagrebu otvorena izložba posvećena 65 godina dugoj povijesti Leda

Danas je na Trgu Nikole Šubića Zrinskog 17 za javnost otvorena izložba "65 godina Leda", posvećena dugoj i uspješnoj povijesti najvećeg proizvođača industrijskog sladoleda u Hrvatskoj. Sve je počelo 1958., a tijekom šest i pol desetljeća Ledo je postao dio gotovo svakog domaćinstva, obiteljskog okupljanja, druženja s prijateljima, rođendana i drugih veselih trenutaka.

Prvi industrijski sladoled proizveden na zagrebačkoj Peščenici, lokaciji na kojoj je i danas Ledova tvornica, bila je Snjeguljica. Sve do danas Snjeguljica je zadržala svoj jedinstveni spoj kremaste vanilije i hrskavog preljeva od kakaa te postala važan dio hrvatske industrijske baštine i jedan od rijetkih proizvoda u Hrvatskoj koji su toliko dugo zadržali popularnost.

PR (Foto: PR)

Samo nekoliko godina od nastanka Snjeguljice ilustrator Slavko Marjanac stvorio je lik Lede Mede, zaštitni znak Leda, danas univerzalno prepoznat i omiljen i izvan granica Hrvatske. Bilo je to doba nastajanja legendi. Upravo to – kako je nastao Ledo Medo, kako se tijekom godina mijenjao King i što je posebno u Ledo Šlagu – doznati se može na izložbi "65 godina Leda".

Izložba je otvorena svaki dan, osim nedjelje, od 10 do 19 sati, sve do 7. listopada, a ulaz je besplatan. Riječ je o jedinstvenoj retrospektivi koja prikazuje rast Leda od prvog proizvođača sladoleda u tadašnjoj Jugoslaviji pa sve do njegove današnje pozicije najvećeg domaćeg proizvođača industrijskog sladoleda i najvećeg distributera zamrznute hrane.

"Iako se u svijetu od 1958. do danas mnogo toga promijenilo, Ledo je i dalje sinonim za sladoled vrhunske kvalitete koji je mnogima obilježio djetinjstvo te u kojem i danas uživaju gotovo sve generacije. Ponosni smo na našu bogatu baštinu, a najponosniji što iza svakog Ledova proizvoda i svakog sladoleda, svake inovacije i uspjeha već 65 godina stoje stručnost, predanost i nevjerojatan trud Ledovih zaposlenika – umjetnika stvaranja okusa koji svaki sladoled pretvaraju u remek-djelo. Ovu izložbu posvetili smo upravo našim zaposlenicima i potrošačima, koji Ledo već 65 godina čine omiljenim", poručila je Tatjana Petričušić, menadžerica komunikacija u Ledo plusu.

PR (Foto: PR)

Na izložbi, osim šetnje kroz desetljeća Ledove povijesti, može se zaviriti u digitalnu knjigu, fotografirati se u svemiru i u Kornet želja ubaciti svoju ideju za idealnu kombinaciju okusa sladoleda. Nakon obilaska eksponata, u drugom dijelu prostora nalazi se zona za opuštanje i uživanje u omiljenim okusima Ledovih sladoleda, idealna za prepričavanje dojmova s izložbe.

Pridružite nam se i vi u proslavi našeg naslijeđa, okusa i inovacija na koje smo toliko ponosni.