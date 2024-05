Oglasila se sestra nestalog Nikole: "Molim vas kao Boga!"

Obitelj nestalog Nikole Gračaka iz Zagreba i dalje moli ako netko ima bilo kakvu informaciju o Nikoli da se javi njima ili policiji.

Nikola Gračak je nestao u utorak 14. svibnja na području Dubrave, a nestanak je primijećen kada je poslijepodne trebao doći po svoju kćer u vrtić poslije posla.

Molbu za pomoć putem društvenim mreža uputila je njegova sestra Maja Gračak, a u potragu je uključena i policija, koja je informacije o nestaloj osobi objavila u službenoj evidenciji nestalih osoba.

Nikola Gračak

Nikola Gračak ima 35 godina, visok je 175 centimetara i srednje je tjelesne građe. Ima smeđu kosu i plave oči, više ožiljaka po cijeloj dužini desne ruke, a na ramenu desne ruke tetovažu malog slova D zelene boje i tetovažu na desnoj nozi u predjelu lista zelene boje.

U slučaju da imate bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u pronalasku Nikole, obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite na broj 192.

"Što se digne veća uzbuna, to će prije biti pronađen"

"Danas u osam sati ujutro točno je pet dana otkako se Nikoli izgubio svaki trag. Od policije nismo dobili nikakve konkretne informacije. Sami smo pretraživali mjesta gdje bi eventualno mogao biti. Ništa. Nema mu ni traga ni glasa. Nitko ništa ne zna. Druge pak ne zanima. Ažuriraju se vijesti o njemu i stoje objave od prije nekoliko dana, rijetko nešto novo, ali baš zato što nema novih informacija smatram da je medijska pozornost jako bitna. Što se digne veća uzbuna, to će prije biti pronađen", poručuje njegova obitelj i mole, kako kažu, kao Boga, da se i dalje piše o Nikoli kako bi ga se što prije pronašlo.

Nikola inače živi sam s djevojčicom, rastavljen je i ima skrbništvo nad djetetom. "Do sada nije nikada bilo problema, nikada ne bi ostavio kćer u vrtiću i ako bi trebalo ići po nju, a on ne može, on bi nam javio", kazala je njegova sestra.

Iz vrtića su se obitelji javili tek oko 21 sat, kada im se javila i majka djeteta te su im rekli da Nikola nije došao po kćer. Majka ne živi s njima i nema skrbništvo. Sestra je preuzela djevojčicu te je ona sada kod nje. O svemu je obaviješten i Centar za socijalnu skrb.