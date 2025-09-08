U Tunel Grič ovoga tjedna dolazi jedinstveno iskustvo autentičnih zvukova Dinare

Šetnja zagrebačkim ulicama ovoga tjedna otkriva poseban doživljaj – otkrivanje djelića Parka prirode Dinara. Zidovima legendarnog tunela Grič odzvanjat će njezini umirujući, ali moćni tonovi. Prožimajući ASMR, zvuk koji potiče ugodno strujanje trnaca tijelom i dokazano umiruje živčani sustav, potpuno mijenja doživljaj prostora. Tiho hujanje vjetra, pjev ptica i relaksirajuće kuckanje kapljica o list, put su u potpuno drugi svijet koji budi osjećaj prisutnosti i povezanosti s prirodom. Usred gradske vreve, predstavlja auditivnu oazu mira, mjesto za bijeg i onda kada za njega nemamo vremena.

Pr (Foto: PR)

Ovo neponovljivo iskustvo besplatno je za sve posjetitelje Tunela Grič, a bit će praćeno posebnim iznenađenjem. Prirodna mineralna voda Cetina će, uz bočice osvježavajuće vode koja dolazi iz podnožja Dinare, dijeliti posebne dnevnike zahvalnosti. Kreirani u suradnji sa psihologinjom Jelenom Ćubelić, predstavljaju siguran prostor za introspekciju i vježbanje osjećaja zahvalnosti. Nakon opuštajuće šetnje tunelom Grič, ova mala bilježnica čini idealnog suputnika za osvještavanje da je ono što već imamo sasvim dovoljno za sreću.

Kampanja „Najljepša priča iz prirode“ podsjeća na neizbrisivu povezanost s prirodom koja je često izgubljena u svakodnevnoj žurbi i buci modernog života. Različitim metodama, Cetina poziva na svjesno usporavanje, osluškivanje onoga unutar i oko nas, i prihvaćanje trenutka u kojem se nalazimo. Pored sasvim novog iskustva spokoja u tunelu Grič, priroda je dobila glavnu riječ putem TV spota, a zatim i podcasta koji, umjesto naracije, donose ASMR zvukove Parka prirode Dinara. Sve detalje moguće je pronaći putem Instagram, TikTok i Facebook profila i službene web stranice Cetine.

Pr (Foto: PR)