Trebamo turističke profesionalce koji su se digitalizirali, žive u ovom vremenu i voljni su učiti i ulagati u apartmane, ali i u znanje

Koliko smo doista svjesni što današnji gost želi, a koliko se još oslanjamo na sunce i more, doznali smo na prvoj Zimmerfrei konferenciji koja je u Zagrebu okupila one koji o privatnom smještaju znaju i razmišljaju, te za njega, ali i od njega žive.

“Privatni smještaj u Hrvatskoj osvijestio je na čemu još trebamo raditi kako bi udovoljili potrebama suvremenih putnika. Današnji gost koji putuje i bookira sve sam - od prijevoza do smještaja, treba pouzdanu i brzu informaciju, treba samostalnost u plaćanju i komunikaciji s domaćinom, ukratko treba sve kako bi imao dovoljno prostora za doživljaj po koji dolazi, za emocije i za uspomene koje će ga od tada pratiti – u mislima i na društvenim mrežama. On zna što želi, a znamo li mi što mu sve možemo i moramo ponuditi?” zapitao se to Igor Kordić, vlasnik Irunda, agencije za iznajmljivanje apartmana, koja u svom portefelju broji više od 200 nekretnina diljem Hrvatske, te postavlja nove standarde kad je riječ o najmu stanova za odmor. S nekretninama u strogim središtima Zagreba, Dubrovnika, Rovinja, Opatije i Beča, Irundo prati trendove kroz digitalizaciju i analizu podataka kako bi osigurali vrhunsko iskustvo gostiju.

PR (Foto: PR)

Više od 60% kreveta za turiste koji stignu u Hrvatsku u rukama je privatnika koji iznajmljuju svoju nekretninu. “Pa iako je desetljećima vrijedilo pravilo da gost traži autentični doživljaj, hranu koju jede barba Šime koji ga je primio u konobu i ponudio postelju na kojoj je nekad spavala njegova baba, (ali je zato prvi red do mora) - danas je gostu važno da mu domaćin ponudi kvalitetu. Tu ne govorimo samo o novom namještaju i udobnom madracu, govorimo o iznajmljivaču koji je povezan s lokalnom i turističkom zajednicom, o domaćinu koji zna što gostu treba kada stigne u tri ujutro, o turističkom profesionalcu koji zna zašto baš njegov smještaj – iako nije prvi red do mora – mami goste iz godine u godinu. To je domaćin koji živi u ovom vremenu, koji se potpuno digitalizirao, koji koristi nove obrasce poslovanja i koji je voljan učiti i ulagati ne samo u svoj apartman, nego i u svoje znanje. Znanje je i ovdje ključ”, rekao je Mario Aunedi Medek, direktor agencije Val grupa na otvaranju konferencije koju su organizirali u srcu pripreme za nadolazeću turističku sezonu.

„Priča započinje dok je gost iz udobnosti svog kauča zapravo traži. On želi biti privučen, želi da ga se uvjeri da je baš to što nudimo – njegova priča“, rekao je Marko Janković, direktor agencije Jedinica, specijalizirane za upravljanje brandom. Njegovi kreativci iz Val grupe, čija je Jedinica sestrinska tvrtka, znaju kako na prvi pogled privući pažnju turista koji traži ili je već stigao na svoju destinaciju, a evo i kako:

„Točno kod pronalaska prave priče nastaje problem, jer se u poplavi ponuđača gotovo svi utrkuju s istim narativom, a pobjeđuju oni kojima nije teško zaroniti dublje da iskopaju nešto stvarno jedinstveno i pretočiti to u iskustvo koje onda želimo podijeliti s drugima.“

PR (Foto: PR)

U kontekstu rastuće potražnje za kvalitetom, doživljajima i personaliziranom uslugom kod suvremenog gosta, Zimmerfrei konferencija naglasila je potrebu za transformacijom privatnog smještaja na kojemu počiva ponuda turističkih kapaciteta u Hrvatskoj, za razliku od konkurenata koji se baziraju na hotelskom smještaju. Upravo zato je Zimmerfrei konferencija mjesto na kojem će se iz godine u godinu otvarati (ponekad i bolne) teme stvarnog stanja na tom tržištu kroz trendove, tehnološke novitete, umrežavanja i sve što prosječnom, ali i zahtjevnom gostu može pasti na pamet!

