Rusija planira pokrenuti "veliki teror" na južnom okupiranom gradu Hersonu otimanjem stanovnika i odvođenjem preko ruske granice, tvrdi zviždač FSB-a.

U pismu, za koje se smatra da ga je napisao član ruske sigurnosne službe i datira od ponedjeljka, navodi se da Kremlj više nije voljan "igrati se lijepo" s prosvjednicima u ukrajinskom gradu Hersonu, gdje su stanovnici organizirali redovite antiratne skupove protiv okupatora.

"Ljudi će biti odvedeni iz svojih domova usred noći", navodi se u pismu. "Čak i ako moramo deportirati pola grada — spremni smo za to", dodaje se.

"Da je bilo moguće identificirati vođe prosvjeda, oni bi već bili likvidirani. Prosvjednike spašava samo činjenica da je nejasno koga točno treba uhvatiti. Strahuje se i da bi prijelaz na nasilje mogao završiti pravim neredima, koji bi se mogli suzbiti samo borbama velikih razmjera", navodi zviždač u pismu.

"Proteklih dana izdan je nalog sa samog vrha da se nađe rješenje", navodi. "Veliki teror" kojeg koordiniraju sigurnosne službe imao bi za cilj smanjenje prosvjeda "izuzetno strogim metodama rastjeravanja", uključujući "teške ozljede" pojedinih prosvjednika.

Druga faza uključivala bi "teror od vrata do vrata" u kojoj bi stanovnici bili oteti i odvedeni u inozemstvo, stoji u pismu. Smatra se da je pismo napisao netko uključen u FSB, poznat samo pod kodnim imenom Wind of Change, piše The Guardian.

O ratu u Ukrajini iz minute u minutu čitajte >>OVDJE.