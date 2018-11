Saga o Brexitu primiče se kraju. Bruxelles i London užurbano dogovaraju posljednje detalje sporazuma o razdruživanju prije sastanka Europskog vijeća u nedjelju. 27 zemalja članica Europske unije tada bi trebalo pokrenuti jedan od posljednjih koraka za Brexit.

Jean-Claude Juncker srdačno je primio Theresu May kojoj gori pod petama. Nakon nacrta sporazuma o Brexitu, na stolu je plan za buduće odnose.

Za britansku premijerku dan nije počeo s osmijesima jer je u parlamentu u Londonu ponovno morala braniti nacrt plana o razdruživanju.



"Ako pogledate alternativu dogovoru s Europskom unijom, bit će ili još nesigurnosti, podjela ili se može dogoditi da uopće ne bude Brexita", rekla je Theresa May, britanska premijerka u britanskom parlamentu.



Svađanje premijerke s oporbom u vlastitim i oporbenim redovima obilježilo je aktualni sat.

"Parlament će s pravom odbiti ovaj dogovor, ovaj loš dogovor. Ako vlada ne može ispregovarati alternativu, onda trebaju ostaviti prostor onima koji mogu i hoće!", vikao je aktualnom satu Jeremy Corbyn, čelnik Laburista.

"Rekao je da drugi referendum nije pitanje za danas, ali moglo bi biti sutra. Ne zna kako bi glasovao, ne zna kada bi to bilo, ne zna ni koje bi bilo pitanje. To nije vodstvo. To je stranačka politička igra. Ja radim u nacionalnom interesu!", s druge strane klupe mu je odgovarala May.

Pitanje Gibraltara

May je rekla i kako je u pregovore uključen status Gibraltara. A to je pitanje sporno za Španjolsku koja smatra da polaže pravo na taj teritorij i želi bilateralno pregovarati s Britancima, a ne u okviru Europske unije. Vlada u Madridu čak je zaprijetila da u nedjelju neće podržati plan za Brexit.

"Oni će ovo iskoristiti kao sredstvo za ucjenu, kako bi nas izgurali iz Brexita na ovaj ili onaj način. Ali ne vjerujem da će Engleska to dopustiti", komentirao je stanovnik Gibraltara Albert Gonzales.

"Gibraltar će uvijek biti kako je sada. Mi smo dio Engleske i Engleska će predvoditi Gibraltar pod svaku cijenu", nadodao je njegov sumještanin Malcom Blagg.

Malo je vjerojatno da će Španjolska razbijati konsenzus Europskog vijeća. Jer predstavnici svake zemlje članice do nedjelje bi za lidere trebali pripremiti tekst koji će svakome od njih biti prihvatljiv. Veći problem je što će korak nakon toga biti glasovanje u britanskom parlamentu, a tamo je otpor prema sporazumu sve glasniji.

