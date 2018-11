Britanska premijerka Theresa May nastavlja promovirati svoj sporazum o Brexitu dok ministar okoliša Michael Gove navodno razmišlja o ostavci, javlja BBC u petak.

BBC-jeva politička urednica Laura Kuenssberg izjavila je kako je čula da je Gove odbio premijerkinu ponudu da ga imenuje ministrom za Brexit jer mu May ne bi dopustila ponovno pregovaranje o tom sporazumu. Dominic Raab podnio je u četvrtak ostavku na dužnost ministra za Brexit zbog "kobnih nedostataka". May je izjavila za radio LBS, na kojem je gostovala u petak i odgovarala na pitanja slušatelja, kako smatra da je to "zaista najbolji sporazum za Britaniju".

Premijerka je suočena s protivljenjem širom političkog spektra, a jedan od zastupnika iz njezine stranke, Mark Francois, rekao je da je sporazum bio "mrtav po dolasku" te da nikada neće dobiti potporu zastupnika. Upitana ima li još uvijek potporu Demokratske unionističke stranke (DUP), na koju se oslanja radi većine u zastupničkom domu, kazala je kako "i dalje surađuje" sa strankom Arlene Foster. (Hina)