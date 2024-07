Osamnaest od 19 osoba koje su bile u avionu poginulo je nakon što je mali zrakoplov pao tijekom polijetanja i zapalio se u zračnoj luci u Katmanduu u Nepalu.

Preživio je jedino kapetan zrakoplova koji je prebačen u bolnicu, javlja AP.

Zrakoplov Saurya Airlinesa prevozio je dva člana posade i 17 tehničara u grad Pokhara na provjere održavanja, rekao je šef za sigurnost zračne luke Arjun Chand Thakuri.

Na snimkama se vidi kako vatrogasci pokušavaju ugasiti vatru i gusti crni dim koje se diže prema nebu.

"Zrakoplov se zapalio nakon što je skliznuo s piste u zračnoj luci Kathmandu i završio u polju istočno od piste", rekao je Thakuri.

Saurya Airlines, obavlja domaće letove u Nepalu s dva regionalna zrakoplova Bombardier CRJ-200, oba stara oko 20 godina, prema Flight Radaru 24.

Nepal je kritiziran zbog loše sigurnosti u zračnom prometu, a najsmrtonosniji incident dogodio se 1992. godine, kada se Airbus Pakistan International Airlinesa srušio na brdo dok se približavao Katmanduu. Poginulo je 167 ljudi.

