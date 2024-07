Područje Biscuit Basin u Nacionalnom parku Yellowstone zatvoreno je nakon hidrotermalne eksplozije koja se dogodila u utorak ujutro u blizini gejzira Old Faithful.

Na platformi X objavljena je i snimka eksplozije. Radi se o snažnom izbacivanju kipuće vode, pare, mulja i dijelova stijena. U incidentu nitko nije ozlijeđen iako je u blizini bilo dosta posjetitelja. Mnogi su počeli snimati, no nakon eksplozije počeli su bježati. Područje Biscuit Basina ostaje zatvoreno zbog sigurnosnih razloga.

Massive explode at Biscuit Basin geyser in Yellowstone National Park, US 🇺🇸 (23.07.2024)



Video: Vlada March (FB)

