VIDEO Novi Boeingov incident: Avionu pao kotač tijekom polijetanja

Jedan od zrakoplovnih divova i dalje se suočava s nizom tehničkih problema. Boeing 757-200 tvrtke United Airlines ostao je bez kotača stajnog trapa prilikom polijetanja iz međunarodne zračne luke u Los Angelesu, n ipak je uspio sigurno sletjeti u Denver.

"Kotač je pronađen u Los Angelesu, a u tijeku je istraga oko uzroka ovog incidenta", objavio je United Airlines. Avion je isporučen prije 30 godina i proizvodnja tog modela je obustavljena 2004. godine, rekao je glasnogovornik Boeinga, piše The Times.

