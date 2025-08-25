Zrakoplov s ruskim turistima morao prisilno sletjeti: Zatvorena zračna luka

Putnički zrakoplov s ruskim turistima koji je bio na putu za Sankt Petersburg morao je zbog ukrajinskih napada prisilno sletjeti u Estoniju rano ujutro 24. kolovoza.

"Zrakoplov je preusmjeren za slijetanje u Tallinn jer nije mogao sletjeti u zračnu luku Pulkovo zbog privremenog zatvaranja“, rekla je Margot Holts, voditeljica komunikacija i marketinga u zračnoj luci Tallinn.

U noći sa subote na nedjelju, ukrajinski dronovi napali su plinski terminal u Lenjingradskoj oblasti i rafineriju nafte u Samarskoj oblasti. Izvor u ukrajinskoj Službi sigurnosti (SBU) potvrdio je Kyiv Independentu da su obavještajci odgovorni za napad na terminal za ukapljeni prirodni plin u Lenjingradskoj oblasti.

Zrakoplov, kojim je upravljao egipatski prijevoznik AlMasria Universal Airlines, poletio je iz Sharm El Sheikha i sletio u Tallin u 5:33 ujutro po lokalnom vremenu. Gotovo šest sati kasnije nastavio je putovanje za Sankt Petersburg.

Prema Holts, putnicima i posadi nije bilo dopušteno napustiti zrakoplov tijekom njegovog boravka u zračnoj luci Tallinn.

Kijevski napadi dronovima, koji su i ranije remetili civilni zračni promet u Rusiji, dio su šire ukrajinske strategije potkopavanja ruske logistike daleko izvan linije fronta.

U prvim mjesecima 2025. godine, ukrajinski napadi dronovima navodno su prisilili Rusiju da obustavi rad zračnih luka više od 200 puta, što je rekordan broj od početka rata.