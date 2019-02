Let za francusku Nicu prekinut je nakon što je švedski Centar za spašavanja primio telefonsku dojavu da je u zrakoplovu bomba. Poziv je navodno stigao iz Osla u Norveškoj.

Putnički zrakoplov Norwegian Aira u četvrtak ujutro oko 10 sati nakon dojave o bombi vraćen je u zračnu luku Arlanda u Stockholmu, javljaju mediji.

Zrakoplov sa 169 putnika i članova posade vraćen je u zračnu luku 30-ak minuta nakon polijetanja, a dočekao ih je velik broj policijskih i ambulantnih vozila.

