Zrakoplov dominikanske aviokompanije Red Air srušio se u ponedjeljak u zračnoj luci Miami, nakon što mu je oprema za slijetanje prestala funkcionirati.

Avion koji je prevozio više od 100 putnika srušio se u ponedjeljak u zračnoj luci Miami, nakon što mu je oprema za slijetanje prestala funkcionirati pri dodiru s tlom. Zrakoplov je prošao kroz malenu zgradu i kroz komunikacijski toranj, kližući se na trbuhu, prije nego što se zapalio.

Zrakoplov je prevozio 126 putnika i 11 članova posade. Od njih, tri su osobe završile u bolnici. Federalno avijacijsko udruženje (FAA) reklo je da oprema za slijetanje nije radila kako je trebala.

Zrakoplov je inače dio flote koju posjeduje Red Air, firma osnovana prošle godine u Dominikanskoj Republici, kako prenosi Daily Mail.

"Panika, umalo panika. To je bilo užasno iskustvo zapravo, ali kao šo sam rekao osjećao sam se sigurno", rekao je putnik Balo Delgado za CBS Miami. "Jedne se minute to dogodilo, a druge ste mogli kroz prozor vidjeti službenike kako obavljaju svoj posao".

Vatrogasne službe brzo su stigle na mjesto događaja. Izašle su na teren samo minutu nakon što je zrakoplov sletio, u 17:38, i počele zalijevati goruće avionsko krilo protupožarnim sredstvima. Glasnogovornik zračne luke Miami rekao je da će ova nesreća utjecati na ostale letove.