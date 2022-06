Zračna luka Heathrow u Londonu, jedan od najvećih svjetskih aerodroma, zatražila je avionske prijevoznike da otkažu desetinu letova u ponedjeljak kako bi se izborili sa zaostatkom prtljage koju čeka više od 15 tisuća putnika.

15.000 putnika pogođeno je krizom na londonskom aerodromu Heathrow, neki od njih čekaju i 12 sati na prtljagu.

Uprava aerodroma zatražila je od avioprijevoznika otkazivanje 10 posto letova kako bi oslobodili Terminale 2 i 3.

Jedna od tvrtki, EasyJet, priopćila je da će prilagoditi broj letova operativnim problemima koji su se pojavili u zračnoj luci.

Ova odluka pogodila je tisuće britanskih turista koji su isplanirali odmore izvan zemlje.

Nakon nekoliko tjedana otkazivanja letova zbog kadrovske krize, kaos na aerodromu kulminirao je tijekom vikenda, a bolja situacija nije ni u ponedjeljak, piše Daily Mail.

Očekuje se da će kaotično stanje pogoditi putnike koji stižu s čak 90 posto letova.

Virgin Atlantic otkazao je letove za New York i Los Angeles, a British Airways planirao je manji broj otkazivanja među kojima su letovi za francuski Toulouse i polasci iz Marseillea.

Thousands face Heathrow cancellations and easyJet slashes schedule.



Heathrow called for airlines to cancel 10pc of their flights today and easyJet announced swingeing cuts to its summer schedule.



Heathrow.. seems there are escalating problems with its baggage handling services. pic.twitter.com/wWK7PqbSV5