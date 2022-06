Zemlja smo koja živi od turizma, što dokazuje i brojka od 1,2 milijuna kreveta. Oko 107 tisuća apartmana i kuća za odmor nudimo u sezoni gostima. Za ljetovanje nas biraju ljudi sa svih strana svijeta, a cijene smještaja gosti hvale. No za prosječnu hrvatsku obitelj - sedam dana ljetovanja u Dalmaciji ili Istri znači štednju cijele godine.

Dalmacija je već puna kao šipak. Stare gradske jezgre nerijetko su spavaonice za turiste, broj apartmana svakoga ljeta buja. U špici sezone teško da se može naći slobodan krevet, a da mu, za hrvatske prilike, cijena nije paprena.

Pričamo o kolovozu, kad je većina Hrvata na godišnjem odmoru. I kada noć na Korčuli ili Visu ne ide ispod 150 eura. No, u kolovozu u Splitu, Vodicama, Zadru, Makarskoj, četveročlana obitelj pet do sedam noćenja u tom periodu platit će oko pet tisuća kuna. Uz hranu i piće, tjedan dana na moru stajat će ih kao dvije prosječne hrvatske plaće.

Cijene svega lete u nebo! Oni koji ne iznajmljuju apartmane jedva čekaju da završi ljeto. Oni koji ih imaju, kažu: na gostu je da odluči što će i za koliko novca iznajmiti.

"Budi vani, što ćeš ležati u sobi? Apartmani su tu da legneš, ostaviš stvari, pojedeš, malo televizija navečer, internet. Ima to svaki apartman s tri, četiri zvjezdice. Ja isto imam apartman u Diklu i ide posao", kaže iznajmljivač Ivan iz Zadra.

Ne žale se na cijenu

A turistima je, sudeći barem prema našoj anketi, važno da ih u apartmanu dočeka sljedeće:

"Klima-uređaj, pogled na more, što nam je doista važno, da imamo balkon ili terasu i čist apartman. To je to!", kaže Greta iz Litve.



Ne žale se na cijenu, hvale domaćine. Kažu, ono što bukiraju online, dočeka ih i kad dođu.

"Da, da, prekrasno je! Kad je vlasnik kojeg sam upoznao čuo odakle sam, vodio me u besplatan obilazak, imamo odličnu komunikaciju", tvrdi Kanye iz SAD-a.

"Vidjeli smo fotografije on-line. Kada smo ušli u apartman, dočekalo nas je isto stanje", kaže Mya iz Malezije.

"Bilo je očaravajuće. Imali smo kuću s bazenom i velikom terasom, doista prekrasno", kaže Elisabeth iz Velike Britanije.

Svi ovi ljudi smještaj su plaćali od 60 do 150 eura na dan, a tražili su ga i pronašli na provjerenim stranicama. Pogreške se, kaže turistički djelatnik iz Dubrovnika, događaju onda kad se te stranice zaobilaze.

"Što gost više traži mimo provjerenih kanala, dublje su rupe u koje može upasti. Isto tako pronađu apartmane kojih se potencijalno možemo sramiti. Takvi apartmani na provjerenim stranicama nemaju neku budućnost", kaže Nino Dubretić, direktor turističke agencije.

Jer samo jedna kriva opaska gosta ruši ocjenu apartmana, što je svakom sljedećem gostu znak za alarm.

"Iznajmljivači se pribojavaju pa snižavaju cijene pa ih dižu i otkazuju rezervacije"

No kako stojimo s cijenama u odnosu na zemlje koje su nam konkurencija? Odgovore je potražila reporterka Sanja Jurušić.

"Ovisi biramo li apartmane ili hotelski smještaj, i kad smještaj bukiramo. Primjerice, u središtu Atene jedna noć u kolovozu se može naći za 50-ak eura, u Dalmaciji je u srcu sezone to nemoguća misija.

Zato je Grčka mozda privlačnija gostima s Balkana. Pojedini iznajmljivači se pribojavaju pa ove sezone, iako je dobro krenula, snižavaju cijene, pa kad vide da interesa ima, podižu cijene i otkazuju rezervacije.

No, kažu nam iz udruge iznajmljivača, takvi su rijetki. A na gostu je da sam odluči gdje ce odsjesti, jednako kao i gdje će kavu popiti. Jednostavno je - ne plaćaju se samo kava ili samo smještaj, plaćaju se i lokacija i usluga i svi popratni sadržaji. Ili kako kaže ona stara, koliko para, toliko muzike", zaključuje reporterka.

