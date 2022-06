Čelnici država članica EU-a donijeli su u Bruxellesu odluku kojom dodjeljuju status kandidata Ukrajini i Moldaviji, a Gruziji su obećali europsku perspektivu. Premijer Andrej Plenković navodi da se razgovaralo i o zemljama Zapadnog Balkana.

Premijer Plenković je nakon sastanka čelnika EU-a rekao da su razgovarali o zemljama Zapadnog Balkana. Jedna od tema bila je i BiH.

"Odlučili smo Ukrajini dati status kandidata, smatram da je to odlično. To je nešto što sam ja u ime cijele Vlade nastojao poručiti cijelo vrijeme i zagovarao da se to učini. To je jedini logičan odabir u ovim okolnostima i važna poruka solidarnosti ukrajinskom vodstvu", rekao je Plenković.

"Ista takva odluka donesena je i za Moldaviju. Gruziji je izražena spremnost za davanje statusa kandidata sukladno odluci Europske komisije", dodao je.

Navodi da je bila velika rasprava o zemljama jugoistočne Europe.

"Moram priznati da je Hrvatska, kao što i doliči, najveći zagovornik BiH. Uspjeli smo napraviti formulaciju gdje je Europsko vijeće prvi put jasno izrazilo spremnost da se dodijeli BiH status kandidata", kazao je Plenković.

"Za to je potrebno da Europska komisija izvijesti o najbitnijim reformama koje su sadržane u zaključcima Vijeća i mišljenju Komisije. Iz njih treba izvući one koje su najvažniji i nakon toga je Vijeće spremno dodijeliti status kandidata", objasnio je.

Kaže da je Hrvatskoj to važno jer se radi o susjednoj zemlji u kojoj živi pola milijuna Hrvata.

"Želimo da ulove korak s drugim zemljama regije. Poruka je također liderima BiH da se hitno pristupi reformi ustava, izbornog zakona, kako bi se i taj ključni preduvjet za izbore u listopadu mogao dovršiti na najbolji mogući način", kazao je Plenković.

"S te strane, gledajući sve okolnosti, puno zemalja je bilo rezervirano prema BiH. Ovo je danas veliki pozitivan signal prema nama susjednoj zemlji, a možemo reći zahvaljujući Hrvatskoj", zaključio je.