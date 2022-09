U deset godina Gračac je ostao bez gotovo 1500 stanovnika. Ugašena su mnoga radna mjesta, ljudi odlaze trbuhom za kruhom. No, žene iz Gračaca ostale su ondje i živjeti i raditi. I to zahvaljujući vlastitom entuzijazmu, ali i novcu iz europske blagajne. Ljetne, zimske, šarene, od ovčje kože... cipele iz Gračaca nose se u cijelom svijetu. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

Trećina stanovnika u posljednjih deset godina Gračacu je rekla "zbogom", ali ne i one.

Žene iz tog mjesta pokrenule su vlastiti posao. Osnovale su udrugu, povukle novac iz europske blagajne i kupile strojeve.

Ana Miličić, voditeljica projekta, kaže kako je u Gračacu ostala baš zbog tog posla, inače sigurno ne bi.

"Nema baš života. Svi odlaze van Hrvatske, nekako je to sve tužno ovdje", dodaje.

Ali mjesta za tugu u ovoj malenoj tvornici nema.

Mirjana Jurić ističe kako je atmosfera uvijek pozitivna. "Jer da toga nema, ne znam kako bi nam sve skupa ovo išlo", poručuje Lucija Grubešić.

Da im ide, ekipa Dnevnika Nove TV uvjerila se prije dvije godine. Poručile su tada da ne namjeravaju stati. I nisu. Cipela je sve više i više, otvorile su trgovinu, povećao se i broj radnih mjesta. S tri na osam. Kažu, za ovaj kraj, to je zlata vrijedna brojka.

Tina Antunović, voditeljica marketinga prisjeća se: "Počeli smo iz zabave i onda je to prešlo u pravi posao".

Smiju se i na opasku da su poduzetnice, dodaju da jesu. Ali društvene poduzetnice. Jer dio zarade odlučile su dati zajednici. I to čak 75 posto od onoga što zarade.



Slavica Miličić, direktorica Održivog društvenog poduzeća Prospero kazala je da će odlučiti gdje će uložiti dobit.

"Uređenje igrališta. Bilo pomoć mladim ljudima koji se žele školovati, starim ljudima, ljudima u potrebi, tako da evo… nećemo kupiti jahtu, nego ćemo pomoći društvu", poručuje.

Međusobno pomažu same sebi. Svakodnevno. Kroz zabavu nastaju cipele "Made in Gračac". Od ideje do realizacije, sve je njihovih ruku djelo. I same ih nose. Da bi, kažu, prve uočile ako ima nedostataka. Klijentice ih pronalaze u virtualnom svijetu, a one im se prilagođavaju. Bojom, dizajnom, veličinom.

Ana Miličić, voditeljica projekta kaže kako su baš imali narudžbu za broj 48. Dodaje i da na tržištu velikih brojeva baš i nema.

Ali zato u Gračacu ima. I velikih brojeva i mjesta za snove. A kad se žene udruže, malo toga ostane nerealizirano.

