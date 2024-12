Ruske snage pokrenule su masivan raketni napad na Ukrajinu, gađajući njenu energetsku infrastrukturu. Lansirano je na stotinu dronova i deseci krstarećih projektila.

Ministar energetike Herman Haluščenko na svojoj Facebook stranici je napisao: "Neprijatelj nastavlja sa svojim terorom".

Rusija drži pod kontrolom petinu Ukrajine i sada napreduje najbržim tempom od prvih dana invazije 2022.

Raketni napad uslijedio je nakon dugotrajnog napada bespilotnih letjelica Shahed. Nakon kraće stanke, u četvrtak, 12. prosinca, Rusija je nastavila napade dronovima Shahed na ukrajinske regije.

Bespilotne letjelice kamikaze počele su ulaziti u ukrajinski zračni prostor u četvrtak poslijepodne. U četvrtak navečer, olupina bespilotne letjelice Shahed pala je u kijevskom okrugu Pechersky, iako nije prijavljena nikakva šteta. U petak rano ujutro, ruska bespilotna letjelica udarila je u peterokatnu stambenu zgradu u industrijskom okrugu u Harkovu.

Do jutra su ruske snage ispalile projektile iz bombardera Tu-95MS. Projektili su ušli u sjevernu Ukrajinu i manevrirali po raznim regijama, piše Kyev Post.

Rečeno je da je Rusija također koristila balističke projektile Kinžal, lansirane iz zraka, na zapadne regije Ukrajine.

Otkako je objavljena zračna uzbuna, ukrajinski kanali za praćenje više puta su izvijestili o lansiranju i putanji Kinžala prema zapadnim regijama Ukrajine. Zabilježena su i aktivna lansiranja balističkih projektila s Krima.

Lokalni Telegram kanali izvijestili su o eksplozijama u nekoliko regija, uključujući Odesu i Čerkasi, dok su sustavi protuzračne obrane angažirani u regiji Kijev.

Ruske snage udaljene su samo 1,5 km od ukrajinskoga grada Pokrovska, nakon što su neke jedinice prodirući s juga napredovale prema tom cestovnom i željezničkom čvorištu u kojemu je prije rata živjelo 60.000 stanovnika, objavio je u petak istaknuti proruski bloger.

U petak ujutro se oglasio ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski.

Napisao je: "Još jedan ruski raketni napad na Ukrajinu. Krstareće rakete, balističke rakete. Prema preliminarnim izvješćima, lansirane su 93 rakete, uključujući najmanje jednu sjevernokorejsku raketu. Ukupno je oboren 81 projektil, od čega 11 krstarećih projektila koje su presreli naši F-16.

Dodatno, Rusi su koristili gotovo 200 dronova u ovom napadu. Ovo je bio jedan od najvećih udara usmjerenih na našu energetsku infrastrukturu.

Ovo je Putinov "mirovni plan" - uništiti sve. Ovako želi "pregovore" - terorizirajući milijune ljudi. Nafta daje Putinu dovoljno novca da vjeruje u svoju nekažnjivost. Potrebna je snažna reakcija svijeta: na masovni napad mora se odgovoriti masovnom reakcijom. To je jedini način na koji se teror može zaustaviti", navodi se u objavi.

