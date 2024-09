Oporba oštro o porezu na nekretnine: "Što ćemo točno oporezivati? Penziće koji imaju vinograde"

Obećanih detalja poreza na nekretnine još nema. Ali, čini se, ima preokreta.

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković (HDZ) kaže da je upoznat s detaljima porezne reforme.

"Prvotna ideja je bila da se ide 10 eura, ja sam skloniji bio toj ideji", rekao je Franković.

No, sad je u igri i opcija da se porez na nekretnine umjesto od 1 do 10 eura - kreće u rasponu od 0 do 8 eura po kvadratu. U tom slučaju, ovo je Frankovićev plan.

"Onom dijelu koji je oko povijesne jezgre koji zapravo ima i najveću popunjenost kapaciteta će biti 8 eura i onda će se postupno širiti do zone Elafita i gornjih sela u kojem će biti nula", objasnio je.

A što kažu ostali gradonačelnici, od Dalmatinske Zagore preko Istre do Podravine?

"Ja ću odmah kazati da ja u gradu Sinju neću predložiti, nula posto će biti porez na nekretnine", rekao je gradonačelnik Sinja Miro Bulj (MOST).

"Pa mi sada imamo već dva eura za porez za kuće na odmor. S obzirom da se ukida porez na kuće za odmor, identičan je ovom predloženom, što po medjima vidimo, novom porezu na nekretnine. Dakle, nama će tako i ostati", objasnio je Dalibor Paus, načelnik Barbana (IDS).

"Iz kuta, recimo, Koprivnice, usudio bih se reći cijelog kontinenta, mi nemamo turizam, apartmane, jednodnevne najmove - što ćemo točno oporezivati? Penziće koji imaju vinograde oko Koprivnice? To smisao nije, to je samo novi udar na srednji i niži sloj", rekao je gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić (SDP).

Da će najviše nastradati oni koji imaju najmanje smatraju i u MOŽEMO.

"Oni će staviti flat rate porez na nekretnine bez ikakvog progresivnog oporezivanja i mi smatramo da je to loše", istaknula je Ivana Kekin, saborska zastupnica stranke MOŽEMO!.

Ministar Primorac šuti, a premijer nije htio potvrditi spomenute iznose. Ali kaže - porezna reforma će biti rasterećujuća.

"Akcent sa oporezivanja rada, to je porez na dohodak - na oporezivanje imovine. Onoga što već postoji kroz taj porez na kuće za odmor koji je tu 30 godina, sada ga transformiramo", kazao je predsjednik Vlade Andrej Plenković (HDZ).

Upitan o porezu na nekretnine, Milanovićev savjetnik odgovara - neka pokažu što su izračunali pa ćemo onda pričati.

"Ovo je primjer startne pogreške. Ne možete vi raditi, a što smo vidjeli da se kontinuirano radi, uvode izmjene u javnim politikama, bile one parametarske izmjene u sustavu poreza na dohodak, pa do širih zahvata a da to u datom trenutku prezentirate powerpoint slideom", komentirao je Velibor Mačkić, posebni savjetnik predsjednika RH za ekonomiju.

Da je vlada ovom promjenom iznosa reterirala, moglo se čuti u redovima oporbe.

"Nema nikakvih pritisaka. Ima reformski paket koji će ugledati svjetlo dana i ići će kasnije u proceduru", rekao je Plenković.

Prezentaciju je najavio za idući tjedan i usput potvrdio će se smanjivati maksimalna stopa poreza na dohodak.

