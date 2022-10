Klub zastupnika Mosta upućuje zaključak u saborsku proceduru kojim se obvezuju Vlada i Ministarstvo vanjskih poslova da Željka Komšića proglase personom "non grata" u Republici Hrvatskoj, doznaje Dnevnik Nove TV.

Mnogi su zazivali i najavljivali ovaj potez, ali Most je prva stranka koja je pokrenula formalnu proceduru.

Klub zastupnika @MostHrvatska upućuje zaključak u saborsku proceduru kojim se obvezuje @VladaRH i @MVEP_hr da Komšića proglasi personom non grata u Republici Hrvatskoj. Mnogi su to zazivali i najavljivali, ali vrijeme je da se to konačno i pokrene. pic.twitter.com/VsyoKoCTob