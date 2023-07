Nakon napada na Odesu Zelenski obećao: "Ruski teroristi osjetit će odmazdu''

"Raketiranje mirnih gradova, raketiranje stambenih zgrada, katedrale... Ne može biti opravdanja za to rusko zlo", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju u objavi na Telegramu.

"Kao i uvijek, ovo zlo će izgubiti. I definitivno će biti odmazde nad ruskim teroristima za Odesu. Osjetit će oni ovu odmazdu", poručio je.

Rusija se u ponedjeljak jednostrano povukla iz sporazuma o izvozu žitarica postignutog uz posredovanje Ujedinjenih naroda i otad svakodnevno bombardira Odesu.

