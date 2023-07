FOTO Brutalan napad Rusije na Odesu: Poginuo civil, ozlijeđena djeca, Zelenski zaprijetio - "Osvetit ćemo se!"

U ruskom napadu na Odesu koji se dogodio u nedjelju, poginuo je jedan civili te je ozlijeđeno 19 ljudi, među kojima ima i djece.

"Nažalost, jedan civil je ubijen u napadu Rusa na Odesu tijekom noći. Još jedan noćni napad čudovišta", napisao je na Telegramu guverner Oleh Kiper.

Kiper je malo ranije izvijestio o "ruskom napadu u 3:00 sata" (2:00 sata po srednjoeuropskom vremenu). "U Odesi imamo 18 žrtava, među njima četvero djece. Četrnaest ljudi je prevezeno u gradske bolnice, među njima je troje djece", rekao je, dodajući da su spasilačke ekipe na mjestu događaja.

Kasnije je ustanovljeno da je broj ozlijeđenih porastao na 19.

Guverner je prije toga govorio o "šteti na civilnoj infrastrukturi, stambenim zgradama i na vjerskoj ustanovi."

U napadu na Odesu stradala je i Katedrala Preobraženja, najveća pravoslavna crkvena građevina u Odesi, prenosi Sky News.

"Više raketnih obrambenih sustava i taktičkih raketa za Ukrajinu", zatražio je voditelj predsjednikova ureda Andrij Jermak.

Odesa, čije je povijesno središte uvršteno na popis svjetske baštine, redovito je na meti ruskih udara.

Grad je u četvrtak proživio "paklenu noć", a Kijev je optužio Moskvu da gađa lučku infrastrukturu kako bi spriječila eventualni nastavak izvoza ukrajinskih žitarica.

UNESCO je u petak pak "oštro osudio" ruske napade na "nekoliko muzeja" koji su "pretrpjeli oštećenja".

"Nema opravdanja za rusko zlo. Kao i uvijek, zlo će izgubiti", poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i obećao osvetu Rusiji za napad na Odesu.

"Svima koji su stradali u ovom posljednjem terorističkom napadu pruža se pomoć", objavio je Zelenski na Twitteru.

Missiles against peaceful cities, against residential buildings, a cathedral... There can be no excuse for Russian evil. As always, this evil will lose. And there will definitely be a retaliation to Russian terrorists for Odesa. They will feel this retaliation.



