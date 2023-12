Zelenski u Washingtonu: "Znamo što nam je činiti i možete računati na Ukrajinu"

"Nećemo odustati. Znamo što nam je činiti i možete računati na Ukrajinu, a nadamo se da u jednakoj mjeri možemo računati na vas", kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom obraćanju Sveučilištu nacionalne obrane SAD-a (National Defense University).

Administracija američkog predsjednika Joea Bidena upozorila je Kongres da bi neobnavljanje vojne pomoći Ukrajini moglo preokrenuti gotovo dvogodišnji rat u korist Rusije, stvarajući prijetnje nacionalnoj sigurnosti za Zapad.

Zelenski je pozvan na sastanke u Bijeloj kući i s kongresmenima u utorak. Mnogi republikanski zastupnici doveli su u pitanje nastavak pomoći Ukrajini.

Američki ministar obrane Lloyd Austin upozorio je da se Putin još uvijek nada da će postići pobjedu u Ukrajini. Austin je također ponudio jamstva o "nepokolebljivoj" potpori SAD-a toj zemlji.

