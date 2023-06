Zelenski smijenio čelnika ukrajinske državne tvrtke za proizvodnju oružja. Ministar obrane: "Još niste sve vidjeli"

Jurij Husjev je tu dužnost obnašao od prosinca 2020.

Ukrajinski mediji navode da će njegov nasljednik biti 31-godišnji Herman Smetanin, koji vodi tvornicu oklopnih vozila u Harkivu.

Za sada nema službene potvrde iz ureda Zelenskog o zamjeni.

Ukrajinska pravda, ukrajinski online list, izvijestio je da je Zelenski očekivao da će Husjev povećati proizvodnju sustava balističkih raketa kratkog dometa Sapsan, ali da se to nije ostvarilo.

Kijev se dosad uglavnom oslanjao na projektile svojih zapadnih saveznika.

Oslobađanje skupine sela pod ruskom okupacijom posljednjih tjedana "nije glavni događaj" u planiranom napadu Kijeva, rekao je Oleksij Reznikov, ukrajinski ministar obrane, za Financial Times.

"Kada se to dogodi, svi ćete to vidjeti... Svi će vidjeti sve", rekao je za FT u intervjuu objavljenom u srijedu, odbacivši medijska izvješća o sporom ukrajinskom napredovanju protiv dobro utvrđenih ruskih položaja.

Glavne pričuve ukrajinskih trupa, uključujući većinu brigada nedavno obučenih na Zapadu i opremljenih modernim NATO tenkovima i oklopnim vozilima, tek trebaju biti korištene u operaciji, rekao je Reznikov.

Ukrajinska vojska je krajem prošlog tjedna objavila da je oslobodila ukupno 130 četvornih kilometara teritorija pod ruskom okupacijom na jugu Ukrajine otkako je prije otprilike tri tjedna započela s protuofenzivom i izvijestila o manjim uspjesima na istoku bojišnice.

Pročitajte i ovo građani podignuli barikade Policajac ubio 17-godišnjaka, krenuli neredi u pariškom predgrađu: Gore auti, osnovna škola...

Sjedinjene Države dat će Kijevu novi paket vojne pomoći vrijedan do 500 milijuna dolara, objavio je Pentagon u utorak.

Paket će uključivati ​​kopnena vozila, uključujući borbena vozila Bradley i oklopne transportere Stryker, te streljivo za topničke raketne sustave visoke mobilnosti, navodi se u priopćenju Pentagona.

Paket "uključuje ključne sposobnosti za potporu ukrajinskim protuofenzivnim operacijama, jačanje njezine protuzračne obrane... i drugu opremu za pomoć Ukrajini u odvraćanju od ruskog agresijskog rata", rekao je Pentagon.

Pročitajte i ovo Nakon pobune Putinov saveznik otkrio zašto su vagnerovci brzo napredovali do Moskve: "Vrlo je jednostavno..."

"Iskreno sam zahvalan", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u objavi na Twitteru "za još jedan paket pomoći obrani od 500 milijuna dolara. Dodatna oklopna vozila Bradley i Stryker, streljivo za HIMARS, Patriote i Stingere dat će nam još više snage."

I am sincerely grateful to @POTUS and all 🇺🇸 people for another $500 million defense assistance package. Additional Bradley and Stryker armored vehicles, ammunition for HIMARS, Patriots and Stingers will add even more power to the 🇺🇦 Defense Forces. Each package of such…