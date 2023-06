VIDEO Ukrajina u protuofenzivi, Zelenski: "Naši vojnici aktivno uništavaju neprijatelja, fizički čiste zemlju"

"U ovom trenutku naši vojnici na jugu i istoku aktivno uništavaju neprijatelja, fizički čiste Ukrajinu", rekao je Zelenski u svojoj noćnoj videoporuci.

"Obrana od terora znači uništavanje terorista. I to je jamstvo da država zla nikada neće imati priliku donijeti zlo Ukrajini."

Govoreći o konferenciji koja će se održati u Londonu o poslijeratnom oporavku, Zelenski je rekao da je ponovna izgradnja Ukrajine "jamstvo sigurnosti" i "sredstvo zaštite od bilo kakvog ponavljanja ruske agresije".

