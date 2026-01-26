Zelenski napao Lukašenka: "Njegov bijeli špic ima veća prava nego narod Bjelorusije"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u govoru u nedjelju istaknuo jedinstvo Poljske, Ukrajine i Litve, dodavši da Bjelorusija još uvijek mora postići pravu neovisnost. Zelenski je rekao da bijeli špic bjeloruskog diktatora Aleksandra Lukašenka "ima više prava nego narod Bjelorusije".

Dodao je da je Bjelorusija imala priliku to promijeniti, misleći na mirne prosvjede 2020. godine, ali da tada podrška Bjelorusima jednostavno nije bila dovoljna.

"Sada svi osjećamo koliko je sve postalo teže, skuplje i opasnije zbog ovisnosti Bjelorusije o Moskvi, ovisnosti koja se ne smanjuje", rekao je Zelenski.

Lukašenko je dopustio ruskim snagama da koriste bjeloruski teritorij za pokretanje napada na Ukrajinu na početku ruske sveobuhvatne invazije 2022. godine, a Rusija zbog rata i dalje koristi bjelorusku industriju, trgovačke veze i teritorij.

"Zato Europa ne smije izgubiti nijedan narod koji živi za slobodu. Zato Europa ne smije gubiti vrijeme. Zato svi mi u Europi moramo svakoga dana raditi na snažnoj Europi", poručio je ukrajinski predsjednik Zelenski.

Prije govora Zelenski se sastao s litavskim predsjednikom Gitanasom Nausėdom i poljskim predsjednikom Karolom Nawrockim, s kojima je razgovarao o energetskoj krizi u Ukrajini, vojnoj suradnji i napretku mirovnih pregovora.

Lukašenko o psu

Lukašenko ima psa Umku, koji je gotovo uvijek uz njega.

"Prije nisam mislio da mogu prema životinji osjećati kao prema bebi: on mi je najodaniji, najpouzdaniji. Ljudi možda ne mogu biti toliko odani kao psi. Ima dobar instinkt. Ako idem negdje gdje će biti ljudi, on u sebi osjeti da i on mora biti tamo", rekao je bjeloruski predsjednik.

"On je kao dijete. Osjeti kad odlazim. Gleda me tako da provjeri hoću li ga ostaviti. Samo me gleda. Pogledam ga i bude mi ga žao. Pomislim: 'Dobro, povest ću te u auto.' Ali on iskoči iz auta i krene za mnom. Pas uvijek izabere svoju omiljenu osobu i ljubomoran je pa slijedi samo nju. Što da radim s njim? On je jednostavno mali dječak", dodao je.