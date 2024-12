Nekoliko ljudi ozlijeđeno je u napadu vjerojatno nožem u zapadnom Berlinu, objavila je njemačka policija u utorak.

Muškarac je napao nekoliko ljudi na ulici zapadnog okruga Charlottenburg, objavila je glasnogovornica policije, dodajući da je dvoje žrtava hospitalizirano.

Hitne službe obaviještene su o napadu nedugo prije podneva na Staru godinu. Osumnjičeni je uhićen i odveden u pritvor.

Novine B.Z. pišu kako je nekoliko prolaznika obuzdalo muškarca nakon što je krenuo s napadom. Taj medij piše da zasad nema naznaka o terorističkom motivu.

Policija nije objavila detalje o incidentu ili žrtvama, a istraga je tek na početku jer se svjedoci još ispituju, piše agencija dpa.

Pročitajte i ovo promet zatvoren Tragedija na istoku Hrvatske: U prometnoj nesreći poginuo policajac

Pročitajte i ovo Behind the scenes Plenković podijelio neviđene trenutke: Pogledajte kako to izgleda iza kamere