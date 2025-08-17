Plenković na sastanku "koalicije voljnih": "Nastavljamo pružati podršku postizanju pravednog i održivog mira"

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na virtuualnom sastanku "koalicije voljnih" - neformalne skupine zemalja Europe i svijeta koje podržavaju Ukrajinu vojno i politički.

Ovaj sastanak održao se uoči sutrašnjeg puta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegovih europskih saveznika iz Velike Britanije Njemačke, Francuske, Italije i Finske u Bijelu kuću kod američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Održali smo sastanak Koalicije voljnih nakon Summita na Aljasci i uoči susreta Donalda Trumpa, Volodimira Zelenskog i drugih lidera u Washingtonu. Istaknuo sam da nastavljamo pružati podršku postizanju pravednog i održivog mira, koji će poštivati međunarodno pravo i teritorijalni integritet Ukrajine, uz dugoročna sigurnosna jamstva. To je važno i radi zaštite zajedničkih vrijednosti, kao i europske i globalne sigurnosti", napisao je Plenković na X-u nakon sastanka.