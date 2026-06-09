Zelenski o pismu Putinu: "Dobio sam rezultat koji sam tražio"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskj izjavio je da je tijekom mjesec dana poslao nekoliko pisama različitim institucijama i državama za različite svrhe te da je njegovo pismo ruskom čelniku Vladimiru Putinu donijelo rezultat koji je želio.

"Kroz mjesec dana sam poslao nekoliko pisama s različitim ciljevima različitim institucijama, počevši od EU-a, Sjedinjenih Država, Bijele kuće i Kongresa, ali i Putinu. Imao sam različite ciljeve. Na primjer, SAD: stvarno sam želio učiniti sve kako bih malo pomaknuo (njihovu pozornost) s Bliskog istoka na Ukrajinu", rekao je Zelenski.

"Ne mogu s vama podijeliti sve detalje, ali vjerujem da mojoj naciji trebaju brojni antibalistički projektili. I dobio sam rezultat i neću s vama dijeliti detalje tog rezultata, ali jesam to postigao. Imao sam cilj, slanjem pisma Putinu… i mislim da sam dobio rezultat koji sam želio", dodao je, piše Ukrainska Pravda.

Krajem svibnja Zelenski je poslao pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu upozoravajući na sve veći nedostatak sustava protuzračne obrane u Ukrajini, posebno sposobnosti za obranu od balističkih projektila.

U otvorenom pismu objavljenom 4. lipnja, Zelenski je predložio da Putin odredi datum sastanka kako bi se razgovaralo o okončanju rata. Također je pozvao Europu i SAD da budu uključeni u pregovore Rusije i Ukrajine. Putin je 5. lipnja rekao da je pročitao njegovo otvoreno pismo, ali da "ne vidi smisao u održavanju sastanka".

Zelenski je kasnije objasnio da je otvoreno pismo objavio kako bi potaknuo odgovor Putina, jer Ukrajina ima ograničene mogućnosti slanja signala Rusiji.