Zbunio liječnike: Muškarcu se penis otrovao hranom poslije žestokog seksa sa suprugom

Liječnici su liječili prvi slučaj trovanja hranom koje je zahvatilo genitalno područje, a njegov slučaj je opisan u medicinskom časopisu.

Nakon crvenila, oteklina i krasta na penisu, koji su trajali veći dio tjedna, 38-godišnji muškarac je potražio pomoć urologa. Daljnje pretrage otkrile su da su zabrinjavajući simptomi započeli ubrzo nakon što je doživio napadaj teškog proljeva i povraćanja.

Liječnici u Medicinskom centru Američkog sveučilišta u Bejrutu u Libanonu, gdje se liječio, uzeli su bris penisa muškarca kako bi testirali infekciju. Pronašli su dokaze o bakteriji bacillus cereus, koja se obično nalazi u riži koja je predugo bila na sobnoj temperaturi i može izazvati mučninu i želučane tegobe ako se jede.

Liječnici su zaključili da je muškarčeva neobična genitalna infekcija uzrokovana epizodom proljeva i povraćanja koja se dogodila gotovo odmah nakon žestokog seksa s njegovom ženom. Intimni čin može povećati rizik od prodiranja bakterija u kožu zbog promjene krvnih žila. Bakterija je navodno došla u izravan kontakt s pacijentovim preponama.



Liječnici su primijetili da je neobično vidjeti bacillus cereus u koži, a kamoli na genitalijama. Bio je to prvi slučaj u literaturi trovanja penisa hranom. Muškarac, otac dvoje djece, liječen je lokalnim antibiotikom koji se zove fucidna kiselina, a koji se obično koristi za liječenje infekcija oka. Pacijentu je također rečeno da ispravno opere genitalno područje te izbjegava seks i masturbaciju dok ne zacijeli.



Mjesec dana nakon infekcije pacijent je rekao da nema peckanja ili nelagode u genitalnom području i da se infekcija nije vratila. Liječnici objašnjavaju da bacillus cereus može uzrokovati mučninu samo 30 minuta nakon jela. Simptomi su relativno blagi i obično traju oko 24 sata, prema NHS-u. Pacijent je sa svojom obitelji jeo obrok koji je sadržavao rižu samo dan prije nego što su simptomi počeli.



Studija, objavljena u časopisu Annals of Medicine and Surgery, navodi da se infekcije penisa obično javljaju nakon ozljede koja stvara otvorenu ranu, a obično uključuju bakteriju skupine A streptokok. ''U ovom slučaju moguće je da su proljev i povraćanje koji su kontaminirali penis nakon snošaja vjerojatno izvor infekcije kože'', napisali su autori studije.

