Iz osvete mu devastirali apratman? "Vršili su nuždu u jacuzziju i trpali hrenovke u vaze", "Od vlasnika smo doživjeli neobjašnjivo ponašanje"

Ozbiljne nesuglasice zbog vandalizma izbile su između Dalibora Lovrića, vlasnika apartmana u Ninu i pojedinih članova kluba Ju-Jitsu Factory iz Đakova, te Roda iz Vinkovaca.

Naime, dva borilačka kluba iz Slavonije boravila su u Dalmaciji sa svojim trenerima na natjecanju, a vlasnik aprtmana objavio je snimke nereda koji su mladi sportaši ostavili iza sebe.

Lovrić je snimke apartmana podijelio na svojoj stranici na Facebooku.

Na stranici je napisao da su gosti urinirali i vršili veliku nuždu u jacuzzi, skrivali slike u ormare, razmazivali hranu po namještaju, trpali smeće iza namještaja, hrenovke u vaze, te činili niz drugih vandalizama.

Lovrić procjenjuje štetu na 1500 eura, koju gosti nisu htjeli platiti, te je bio prisiljen otkazati smještaj drugim gostima kako bi sanirao štetu.

"Njihov voditelj je rekao da je riječ samo o malom neredu koji treba pospremiti", navodi Lovrić koji je prepisku objavio na Facebooku.

Lovrić navodi i da je već tri dana u potrazi za daljinskim upravljačima i drugim uređajima koje gosti nisu ostavili, a također, ističe da su video nadzor i kamere zabilježile mnoge incidente, ali je bio prisiljen isključiti snimke zbog emocionalnog stresa.

"Trule banane umetali su u dijelove ormara, razbijene čaše sakrili su unutar veša, potrgali su mramorni pod, pokušali su začepiti zahodsku školjku papirom, sve tanjure i čaše ostavili su prljave i razbacane po apartmanu, dio svojih čarapa i donjeg rublja po podu, izokretali umjetničke slike na zidovima koje nisu uspjeli posakrivati po ormarima, tanjure namjerno umazane ostavili po cijelom podu i na ormarima, utičnice iščačkali i sve flaše po uglovima razasuli, smeće namjerno potrpali iza namještaja, rastavili dijelove jacuzzija po kojem su urinirali", navodi ovaj iznajmljivač.

Pozvao je i policiju koja mu je rekla da se radi o maloljetnicima i da svemu moraju prisustvovati njihovi roditelji. Pokušao je, kaže, sanirati štetu, kako bi idući gosti mogli ući u apartman, ali, kaže, da nije uspio.

Evo što je još napisao:

"Ne znam odakle su ti mladi ljudi crpili snagu i inspiraciju da su morali sve to namjerno uraditi, jer očito da njihov staratelj i kućni odgoj izostali u ovom slučaju. To se zove huliganstvo i takvi ljudi koji ne poštuju kućni red često uzrokuju nerede na sportskim natjecanjima i oko njih. Tolerirao sam danima urlikanje i lupanje do kasnih noćnih sati poput posljednjih krikova iz Savane, ali moji diskretni apeli kako postoje i ostali gosti nisu urodili plodom".

Što kaže trener klubova?

Trener Miro Erkapić priznaje da su djeca napravila nered, ali odbacuje tvrdnje o ozbiljnoj materijalnoj šteti i vandalizmu. Erkapić za Jutarnji list naglašava da se radi o nekoliko pojedinaca čiji postupci ne predstavljaju cijele klubove i da su oni sami bili žrtve neprikladnog ponašanja domaćina.

"Prava istina je da smo maltretirani na svakom koraku i to smo još skupo platili. Tko će takvima stati na kraj? Ovakva iskustva se stalno ponavljaju". Poziva se i na recenzije o iznajmljivaču i kaže da su i drugi gosti imali neugodna iskustva s tim iznajmljivačem.

Erkapić također ističe da su provokacije domaćina i loša usluga doprinijeli neredu. Prema njegovim riječima, obećani besplatni parking nije bio dostupan, zbog čega su morali platiti kazne za nepropisno parkiranje. Osim toga, domaćin je navodno odbio omogućiti korištenje spa centra, što je bio jedan od razloga zašto su odabrali taj smještaj.

Čelnik oba kluba Miro Erkapić tvrdi da se već konzultirao s odvjetnicima koji kažu da nema nikakve štete te da ih konzultira i oko zaštite ugleda kluba.

Priznaje nered, no s druge strane tvrdi da nema velike materijalne štete te da ih je sam iznajmljivač oštetio.

Daje se iz njegovih riječi zaključiti da su djeca iznajmljivaču na ovaj način "osvetila".

"Djeca su napravila nered, ali nisu materijalnu štetu, ja ih ne opravdavam niti branim, radi se o par pojedinaca čija djela u ovom slučaju ne predstavljaju klubove. Nered koji su moja djeca ostavila pri odlasku u jednom od apartmana može se riješiti spremanjem servisa za jedno popodne. Ništa od stvari nije oštećeno, polupano ili otuđeno. Samo nije spremljeno. Naravno da mi je žao što su nakon svih tih provokacija njima podlegli i išli ostaviti bilo kakav nered. Puno bi lakše bilo da smo otišli najnormalnije i pridružili se salvi loših recenzija i iskustva otprije", tvrdi Erkapić.

Objašnjava da su smještaj platili 450 eura po danu, odnosno 2700 eura ukupno, ali da usluge koje su platili nisu dobili. Tražili su spa i parking, a to nisu dobili. Umjesto toga, tvrdi, dobili su - bezobrazluk.

"Objekt je prije svega odabran zbog besplatnog parkinga i spa centra koji je ulazio u cijenu najma. Umjesto besplatnog parkinga iznajmljivač nam je rekao da parkiramo na ulicu zbog čega nam je naplaćeno 40 eura kazne za nepropisno parkiranje, a iznajmljivač nam je na to rekao da je to jeftinije od parkinga u centru. Bio je to samo jedan od bezobraznih komentara i provokacija.

Što se tiče spa centra, dečkima je bila potrebna sauna za skidanje kilograma. Prvo nam je iznajmljivač rekao da se treba najaviti za idući dan, a kad su to dečki napravili, drugi dan otjerao ih je uz povik: imate van na suncu saunu", odgovara čelnik ovog borilačkog kluba.

Dodaje da puno putuje, ali da ovako lošeg domaćina nikad nije upoznao. Tvrdi da im na dolasku najprije nije htio otvoriti vrata i jednom prilikom otključati apartman kada su zaboravili ključ u Zadru.

"Dugo nisam vidio prljavije mjesto, posebno dvorište, ali i stan u kojem smo pri ulasku našli stari sendvič i hrvatske kune, koje zorno govore o tome kad je netko od profesionalaca to sve čistio.

Šezdeset posto televizora nije bilo u funkciji, a higijenske potrepštine smo morali sami kupovati jer su nam dali mokar WC papir. Vidim da ima jedna cijela mala populacija ljudi koja je prošla sličan ili gori pakao kakav smo mi prošli, s nekima smo i komuniciramo. Zaista rijetko viđene užasne recenzije, ali koje pak opet ne dočaravaju dovoljno osjećaj odvratnoće koji smo imali na koži. Neobjašnjivo loše ponašanje", zaključio je Erkapić.

