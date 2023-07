Putnici bijesni: Otkazano tisuću letova diljem Europe, posebno pogođeno nekoliko kompanija

U Belgiji je u subotu i nedjelju zbog štrajka pilota Ryanaira koji se bune zbog radnih uvjeta, otkazano ukupno 120 letova s ​​polaskom i dolaskom u zračnu luku Charleroi.

Prekidom rata talijanskoga zemaljskog osoblja u subotu između 10 i 18 sati pogođeno je oko 250.000 domaćih i međunarodnih putnika. Oni su se odazvali pozivu sindikata na štrajk. Od poslodavaca traže potpisivanje novoga kolektivnog ugovora koji im je istekao prije šest godina.

