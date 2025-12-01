VIDEO Stotine vozila zapele na zaleđenoj autocesti i -18 stupnjeva: Kolona je duga čak 85 km!

Stotine automobila zaglavljene su na ledom okovanoj autocesti u blizini Bajkalskog jezera u Sibiru, a kolona se proteže u duljini od čak 85 kilometara, javljaju ruski mediji.

Ljudi su cijelu noć proveli u automobilima na -18 Celzijevih stupnjeva. Ostaju bez hrane i goriva. Puno je obitelji s djecom, a ljudi strahuju da će se smrznuti.

Za situaciju krive poledicu i kamione koji blokiraju cestu za automobile. Mještani kažu da se to događa svake godine – i svaki put mokri snijeg i teški kamioni pretvaraju autocestu do Bajkalskog jezera u ledenu zamku.

Putnici navode da nemaju kamo otići jer su usred ničega, a prometne službe sporo rješavaju blokadu zbog niskih temperatura i zaleđenog kolnika. Ljudi se boje da bi netko mogao stradati od hladnoće ako se promet uskoro ne pokrene.