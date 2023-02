Stručnjaci upozoravaju da se popularni dodatak ne preporučuje osobama sa žučnim kamencima jer kurkuma može povećati sposobnost žučnog mjehura da izbaci žuč u žučne kanale.

Popularni začin, aktivni dio kurkume poznat kao kurkumin, pokazao se jako opasnim za 69-godišnjeg muškarca koji je zbog prekomjerne konzumacije završio u bolnici s rupturom žučnog mjehura.

Protuupalni kurkumin povezan je s čitavim nizom dobrobiti, u rasponu od kontrole dijabetesa do liječenja artritisa. Ovi snažni učinci pretvorili su kurkumin u popularan supplement.

No on se pokazao izuzetno opasnim za 69-godišnjaka koji je došao na odjel hitne pomoći u New Yorku nakon tri dana zbog jakih bolova u trbuhu, prsima, povišene temperature te znojenja. Bol koju je opisao širila se sve do gornjeg dijela njegovih leđa.

Dok su mu liječnici pregledavali pluća i kardiovaskularni sustav, nisu mogli pronaći krivca za spomenute probleme. No, CT prsnog koša pokazao je da mu je prsnuo žučni mjehur i da ima žučni kamenac od jednog centimetra.

69-godišnji muškarac četiri je mjeseca uzimao dnevnu dozu od 1500 do 2000 mg kurkumina. No, kako stručnjaci upozoravaju popularni dodatak ne preporučuje se osobama sa žučnim kamencima jer kurkuma može povećati sposobnost žučnog mjehura da izbaci žuč u žučne kanale.

Međutim, također se pokazalo da žuti začin smanjuje rizik od žučnih kamenaca kod onih koji ih prije nisu imali.