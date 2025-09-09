Obavijesti Foto Video Pretražite
Završena je bespoštedna borba za medijsko carstvo Ruperta Murdocha: Evo tko preuzima kontrolu

09. rujna 2025.
Obitelj Murdoch - 4
Obitelj Murdoch - 4 Foto: AFP
Obitelj Murdoch postigla je nagodbu kojom Lachlan Murdoch preuzima kontrolu nad medijskim carstvom utemeljenim na Fox Newsu, The Wall Street Journalu i The Timesu. Njegova starija braća i sestre izaći će iz vlasničke strukture uz velikodušnu isplatu.
