Završena je bespoštedna borba za medijsko carstvo Ruperta Murdocha: Evo tko preuzima kontrolu

Višegodišnja borba za nasljedstvo unutar konzervativnog medijskog carstva Ruperta Murdocha završila je, a njegov sin Lachlan preuzet će kontrolu nad medijskom grupacijom.

Dogovor, koji je obitelj objavila u ponedjeljak, osigurat će da Fox News, The Wall Street Journal i The New York Post zadrže svoj konzervativni smjer nakon smrti 94-godišnjeg Ruperta.

Prema sporazumu, Lachlan će upravljati novim obiteljskim povjerenstvom, dok će se braća i sestre Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch i James Murdoch povući kao korisnici bilo kojeg povjerenstva koje posjeduje udjele u Foxu ili News Corpu.

Time se završava dugogodišnja napetost i bitka između medijskog magnata i troje njegove djece u vezi s budućnošću obiteljskih novina i televizijskih mreža.

Obitelj Murdoch - 3 Foto: AFP

Obiteljski nemiri Murdochovih poslužili su i kao inspiracija za popularnu televizijsku seriju Succession. Dogovor objavljen u ponedjeljak – finale stvarne sage – okončava sve pravne sporove oko obiteljskog povjerenstva.

Lachlanova starija braća i sestre, politički umjereniji od njega, spremni su prodati svoje udjele u Foxu i News Corpu u narednim mjesecima.

Oni će biti imenovani korisnicima novog povjerenstva, koje će od prodaje primiti novčanu naknadu za otprilike 14,2 milijuna dionica News Corpa i 16,9 milijuna dionica Fox Corpa.

Prodaja njihovih dionica povećat će već postojeće nasljedstvo troje braće i sestara, ali će ih spriječiti da imaju ikakav utjecaj na političku orijentaciju obiteljskog medijskog konglomerata.

James se posljednjih godina distancirao od obiteljskog biznisa, navodeći neslaganja oko uređivačke politike.

Lachlan je trenutačno predsjednik News Corpa, koji među svojim publikacijama ima The Wall Street Journal i The Times.

Općenito ga se smatra najkonzervativnijim od Rupertove starije djece.

Matthew Ricketson, profesor komunikacija na Sveučilištu Deakin u Melbourneu, rekao je da se gorka pravna bitka vodila oko obiteljske kontrole nad golemim carstvom koje je Rupert oduvijek opisivao kao obiteljski posao.

"Čini se da je pritom raskolio vlastitu obitelj", izjavio je u BBC-jevom programu Today.

Obitelj Murdoch - 4 (Foto: AFP)

"Iako je sada sve riješeno, teško je zamisliti da su svi sretni zbog toga, a gorka ironija jest u tome da je Rupert Murdoch uvijek tvrdio kako je izgradio ovaj posao kao obiteljski i da ga želi predati svojoj obitelji nakon što ga više ne bude".

News Corp je priopćio: "Vodstvo, vizija i upravljanje predsjednika kompanije, Lachlana Murdocha, i dalje će biti ključni u usmjeravanju strategije i uspjeha tvrtke".

Od Rupertove šestero djece, najstarija četvorka bila je uvučena u pravne sporove oko budućnosti kompanije. Njegove mlađe kćeri iz braka s Wendi Deng Murdoch, Chloe i Grace, također su imenovane korisnicama u novom obiteljskom povjerenstvu.

Lachlan vodi medijsko carstvo još od rujna 2023., kada se Rupert povukao, iako je stariji Murdoch ostao počasni predsjednik Fox Corporationa i News Corpa.

Profesor Ricketson je rekao kako su James, Elisabeth i Prudence, a osobito James, "bili protiv načina na koji News Corporation i Fox Corporation obavljaju svoj posao".

Dodao je kako se James nije slagao s izvještavanjem o klimatskim promjenama, kao ni s načinom na koji su pokrivali američke predsjedničke izbore 2020. godine.

"Donald Trump tvrdio je da nije izgubio, iako su svi drugi znali da jest", rekao je Ricketson. "Fox News mu je dao golemu platformu da širi tu teoriju, a to je nešto s čime se James nije slagao".

Borba za kontrolu nad medijskim carstvom odvijala se uglavnom iza zatvorenih vrata u Nevadi, saveznoj državi koja nudi neuobičajenu razinu privatnosti za obiteljske sporove oko povjerenstava, nakon što je Rupert pokušao iznenađujuće izmijeniti uvjete obiteljskog povjerenstva.

Želio je osigurati da carstvo u potpunosti prijeđe u Lachlanove ruke, a ne da se dijeli među četvero najstarije djece.

No u prosincu prošle godine sud u Renu odbacio je taj zahtjev, presudivši da su Rupert i Lachlan postupali u lošoj vjeri kada su pokušali izmijeniti povjerenstvo, piše BBC.

Zadnjim dogovorom postignuto je “međusobno rješenje pravnih postupaka”, naveli su iz kompanija