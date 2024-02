Zatvorenik ispričao što se događalo nakon smrti Navaljnog: "Brzo su nas pretražili, zaključali i zabranili kretanje"

Komunikacija s osuđenicima u kaznionici IK-3 na ruskom Arktiku zbog strogog režima u zatvoru i nevjerojatne udaljenosti od ostatka svijeta nikada nije bila jednostavna, ali je postala gotova nemoguća nakon što je u petak objavljeno da je Aleksej Navaljni mrtav.

Ipak, Novaya Europe uspjela je stupiti u kontakt s jednim osuđenikom koji je rekao da je večer prije objave o smrti kaznionicom zavladala "misteriozna uznemirenost".

"Sve je počelo kada su jako ubrzali našu večernju pretragu. To se obično događa za praznike, kada žure na proslavu, ali nije bio praznik. Onda su nas zaključali, zabranili svako kretanje između baraka i pojačali sigurnost. Čuli smo da su automobili kasno u noć vozili zatvorskim dvorištem, ali nismo ih mogli vidjeti", rekao je osuđenik za Novayu.

Dodao je da su čuvari idućeg jutra izvršili detaljnu pretragu ćelija, oduzimajući telefone, špilove karata, pa čak i grijače koji su ranije tolerirani. Čuvari su to opravdali najavljivanjem dolaska vanjske inspekcije.

"Inače i uprava i osuđenici za takve inspekcije saznaju otprilike mjesec dana unaprijed i pripremaju se za njih jer ni čuvari ni zatvorenici ne žele da inspektori pronađu neke prijestupe, a onda smo iz vedra neba čuli da dolazi. Nešto se moralo dogoditi", ispričao je zatvorenik.

Oko 10 sati ujutro u petak, kaznionicom se proširila vijest o smrti Navaljnog.

"Područje u kojem bio smješten nalazi se sa strane od baraka, ali vidjeli bismo vozilo da je hitna pomoć došla po njega. Tog jutra hitne nije bilo. Pojavila se tek nakon što je vijest o njegovoj smrt postala poznata. Tako da mislim da je umro puno ranije nego što je službeno navedeno – vjerojatno noć prije. Zašto bi nas inače potpuno zaključali i temeljito pretražili?", napomenuo je izvor iz zatvora.

Smatra da je uprava bila potpuno iznenađena smrću jer su i upravitelj i operativni šef kaznionice izgledali potišteno neposredno nakon što je objavljena vijest.

"Popodne su nekoliko automobila došla do upravne jedinice. Jedan je bio iz zatvora IK-18, jedan iz Saleharda, a nekoliko ih je bilo iz Labitnangija. Mislim da su željeli uskladiti svoje priče prije dolaska inspektora", istaknuo je.

Čekaju se rezultati obdukcija

Točno vrijeme smrti važno je ne samo za utvrđivanje uzroka, već i za rekonstrukciju niza događaja koji su prethodili, rekao je forenzički stručnjak Igor S. za Novaya Europe.

"Postoji veliki rizik da će posljednji sati života Alekseja Navaljnog zauvijek ostati misterij i za njegovu obitelj i za javnost", pojasnio je.

Prva obdukcija će odrediti točno vrijeme smrti, ali obitelj inzistira i na neovisnoj obdukciji.

"Ako je Navaljni zaista umro od tromboembolije, kako tvrde vlasti, obdukcija će to jasno pokazati, a druga obdukcija će to potvrditi. No, druga obdukcija vjerojatno neće moći odrediti točno vrijeme smrti", rekla je patologinja Irina Sitnova.

Smrt Navaljnog potaknula je veliku raspravu te sumnje o okolnostima i odgovornosti za nju. S obzirom na njegov profil oporbenog lidera u Rusiji, događaj je izazvao dodatnu pažnju međunarodne zajednice, što je dovelo do pritiska za neovisnom istragom i transparentnošću u vezi ovog slučaja.