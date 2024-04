Zapovjednik ruskih legionara koji napadaju Rusiju: "Idemo u rat, umarširat ćemo u Moskvu!"

Cezar ima poruku za cara. "Ja sam pravoslavni kršćanin i istinski Rus - a ne Sovjet - i nisam mogao samo sjediti i gledati što se događa s ovim zločinačkim ratom i ne učiniti ništa", kaže Cezar, jedan od ratnih zapovjednika Legije Sloboda Rusiji (LSR) sa sjedištem u Ukrajini kojoj je cilj svrgnuti ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Bivši trener fitnesa iz Sankt-Peterburga i otac četvero djece, Cezar je spreman za dugu borbu, koja će se vjerojatno proširiti i dalje od rata koji bjesni u Ukrajini.

"Ako ostanem živ, vratit ću se u svoju domovinu s oružjem u ruci da svrgnemo Putinov režim", kaže za Politico Cezar, koji ima ratno ime kako bi pokušao zaštititi ljude s kojima je u rodu. No njegovo je pravo ime poznato ruskim vlastima i kruži društvenim mrežama.

Timovi za sabotažu legije pokušavaju u Rusiji izvesti što veći kaos, no negiraju da su imali ikakvu ulogu u prošlogodišnjem bombaškom napadu na kafić u Sankt-Peterburgu u kojem je 40 ljudi ozlijeđeno, a poginuo je ultranacionalistički vojni bloger Vladlen Tatarski.

"To jednostavno nije naš stil", kaže.

Legija Sloboda Rusiji jedna je od tri ruske paravojne organizacije koje se bore protiv Kremlja i na strani Ukrajine. Uz njih su još i Ruski dobrovoljački korpus koji predvodi Denis Kapustin, kojeg njemačke vlasti nazivaju jednim od najutjecajnijih neonacističkih aktivista na europskom kontinentu. Treća je Sibirski bataljun, a sve su postale svjetska vijest nakon što su 12. ožujka pokrenule svoje najveće prekogranične napade oko Kurska i Belgoroda u Rusiji, gdje su se borili puna dva tjedna.

Niti jedna od tih paravojnih skupina ne želi otkriti koliko ljudi imaju u svojim redovima.

Tijekom ekskluzivnog intervjua u hotelu u središtu Kijeva Cezar je otkrio za Politico dugoročne planove.

"Kada budemo imali dovoljno snaga, oslobodit ćemo cijelu rusku regiju. Sastavit ćemo vladu. Mobilizirat ćemo narod. Pobuna će rasti, a mi ćemo ići i u druge regije dok ne umarširamo na Moskvu", kaže i dodaje: "Ali mi nismo Prigožin ni Wagner. Mi nismo avanturisti. Mi smo vojnici koji imaju svoje političke ciljeve. Korak po korak ići ćemo do pobjede. Neće to biti skoro, možda neće biti ni sljedeće godine. Ali to je samo pitanje vremena."

Cezar priznaje svoju krajnje desnu orijentaciju i otvoreno kaže da se prije 15 godina pridružio supremacističkom Ruskom imperijalnom pokretu, koji su Sjedinjene Države proglasile terorističkom organizacijom. Kaže da je razlog glavni bila vojna obuka.

"Još uvijek sam na krajnjem desnom krilu, ali nisam ludi neonacist ili nacionalsocijalist. Ja sam ruski patriot", rekao je.

Počeci LSR-a sežu u ožujak 2022., nekoliko tjedana nakon što je Rusija pokrenula svoju invaziju na Ukrajinu, a osnovalo ga je nekoliko desetaka časnika i vojnika koji su se nisu željeli boriti. Dezertirali su, kaže Cezar, prije nego što su ispalili i jedan metak.

"Sada je drukčije na prvoj liniji: ako želite prebjeći ili se predati, to je vrlo opasno. Tu su minska polja, dronovi, granatiranja i to je vrlo riskantno. Prve linije bile su mnogo fluidnije prije dvije godine", dodaje.

Cezar i LSR borili su se u nekima od najvećih bitaka u Ukrajini; Buča, Bahmut, Harkiv, Avdijivka… No LSR se sve više usredotočuje na Rusiju.

"Idemo stalno u racije. Jedan ili dva voda ulaze i ubijaju ruske vojnike, uništavaju vozila... To je puno malih operacija", rekao je.

Najveća im je frustracija miroljubiva ruska opozicija i Cezar vjeruje da oni neće sudjelovati u akcijama protiv totalitarnog režima. Jedini način da se riješe Putina je put kojim ide LSR, tvrdi.

"U posljednjem velikom napadu ubili smo oko 700 ruskih vojnika i ranili još 1300. Uništili smo 10 tenkova, tridesetak oklopnih vozila i isto toliko haubica. Naši su gubici bili mali. Bio je to veliki vojni uspjeh i imao je veliki politički i propagandni učinak jer je pokazao da Putin nema kontrolu", kaže Cezar i za kraj poručuje: "Idemo u rat."