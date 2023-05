Na Farskim otocima je započela sezona lova na bjelogrle dupine. Godišnje ih se ubije oko 700.

Započeo je godišnji lov na bjelogrle dupine na Farskim otocima. Tradicija koja je već godinama škakljivo pitanje u javnosti. Dva lova započela su 8. i 15. svibnja, a ukupno je ubijeno 60 dupina. Tijekom godine planirano ih je još nekoliko, no ne odobravaju svi ovakvu praksu.

John Huston iz Blue Planet Societyja rekao je za Euronews da bi još stotinu dupina moglo stradati i da se mora reagirati na ovakvu nehumanu tradiciju.

U početku dupini su se lovili harpunima i vatrenim oružjem što je sada zabranjeno, no danas se koriste oštrice i šiljci za stvaranje ozljeda koje ubijaju dupine.

Dok ostatak svijeta ne podržava 'grindadráp' (kako to zove lokalno stanovništvo), građani Farskih otoka nazivaju ga sastavnicom kulture i tradicije. Kažu da se bjelogrli dupini love već stoljećima, a njihovo meso i mast sastavni su dio lokalne prehrane.

Bjelogrli dupini zaštićeni su zakonima Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, no Farski otoci su neovisni teritorij Danske što znači da sami mogu postavljati zakone i pravila.

An estimated 62 #pilotwhales 🐳🐬 have been mercilessly slaughtered so far in the #FaroeIslands hunts #grindadráp of 2023.

Please help stop this outdated cruelty by signing Blue Planet Society’s petition HERE ➡️ https://t.co/Lgah2p110e

Photo By: Blue Planet Society @Seasaver pic.twitter.com/MYOsppO5KO