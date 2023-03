Trajekt koji je prevozio oko 250 putnika i članova posade zapalio se na Filipinima. Život je izgubila 31 osoba. Neki su stradali u požaru, dok su se drugi utopili.

U noći sa srijede na četvrtak zapalio se trajekt koji je putovao za grad Jolo na jugu Filipina. U nesreći je 31 osoba izgubila život, a 23 su putnika ozlijeđena i prevezena u bolnicu.

Nakon što je izbio požar na brodu MV Lady Mary Joy 3, mnogi ljudi u panici su skočili u more. Unesrećenima su odmah u pomoć priskočili obalna straža, mornarica, lokalni ribari i ostali prisutni, rekao je guverner Jim Hataman. Još uvijek traje potraga za sedam nestalih putnika.

Zapaljeni trajekt dotegljen je do obale, gdje je kasnije otkriveno još 18 tijela u malom dijelu putničke kabine.

FOTO Razoran požar u migrantskom kampu, 39 smrtno stradalih: "Vreće s tijelima naslagane su posvuda"

Strašna tragedija u prihvatilištu za migrante: Poginulo najmanje 39 ljudi, deseci ozlijeđenih u bolnici

Guverner Hataman napomenuo je da je istraga u tijeku te da postoji sumnja da su na brodu bili dodatni putnici koji nisu navedeni u brodskom manifestu.

"Neki su se putnici probudili iz sna zbog buke izazvane požarom te su odlučili skočiti s broda", rekao je Hataman telefonski za Associated Press.

Pomorske nesreće česte su u filipinskom arhipelagu zbog čestih oluja i lošeg održavanja brodova. Uz to, brodovi su često prenapučeni ljudima i nerijetko se zaobilaze sigurnosna pravila.

#Basilan #Philippines🇵🇭- A fire has erupted onboard the M/V LADY MARY JOY 3 ship at the waters off #BalukBaluk Island in #HadjiMuhtamad, casualties also reported, as Philippine Coast Guard response underway pic.twitter.com/bCKAMx0wTj