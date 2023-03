Veliki broj ljudi poginuo je u požaru koji je izbio u meksičkom prihvatilištu za migrante.

U meksičkom gradu Juarezu izbio je požar u prihvatilištu za migrante, a prema prvim informacijama, mnogo je poginulih i ozlijeđenih.

Vlasti su zasad potvrdile da je najmanje 10 ljudi izgubilo život, no spasioci s terena javljaju o najmanje 37 mrtvih te da će te brojka vjerojatno rasti zbog velikog broja ozlijeđenih, prenosi Reuters.

U objavama na Twitteru spominje se i 39 mrtvih te deseci ozlijeđenih, no službenih potvrda takvih brojki još uvijek nema.

