YouTube svim korisnicima omogućio uklanjanje shorts videa

YouTube je napokon započeo s opcijom isključivanja prikazivanja shorts sadržaja za sve korisnike na mobitelima, čime korisnicima daje izravan alat za ograničavanje tog sadržaja, koji mnogima zapravo samo smeta.

YouTube je proširio mjerač vremena za Shorts videe uvođenjem ograničenja od nula minuta, čime je zamijenjen prethodni minimalni prag od 15 minuta uveden u listopadu. U siječnju su roditeljske kontrole dodatno proširene, a glasnogovornica YouTubea Makenzie Spiller izjavila je da je opcija postavljanja na nula minuta "dostupna svim roditeljima i postupno se uvodi za sve korisnike", uključujući i račune odraslih, piše portal The Verge.

Što se događa nakon dosezanja ograničenja?

Nakon što se dosegne postavljeno ograničenje, trakica Shorts prestaje prikazivati videozapise te se prikazuje obavijest da ste "dosegnuli ograničenje pregleda Shorts sadržaja". Testiranja također pokazuju da Shorts videa nestaju s početnog zaslona, pa postavljanje mjerača na nula minuta u praksi uklanja taj sadržaj iz svakodnevnog korištenja, piše The Verge.

Kako uključiti ograničenje za Shorts (korak po korak)

1. Pokrenite aplikaciju YouTube na svojem telefonu.

2. Provjerite jeste li prijavljeni na svoj račun. Ako niste, prijavite se.

3. Na svom profilu dodirnite opciju "You" (Ja/Moj račun) u donjem desnom kutu.

4. Otvorite opciju Postavke.

5. U Postavkama odaberite opciju Upravljanje vremenom ili Vrijeme gledanja.

6. Uključite opciju "Ograničenje pregleda Shorts sadržaja" na dnu.

7. Na kraju odaberite trajanje željeno vremensko ograničenje. Ako odaberete nulu, shortsi vam se neće prikazivati.