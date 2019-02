U Münchenu je počela tradicionalna sigurnosna konferencija. Na skupu je rekordnih 600 sudionika, među kojima je 30 šefova država i vlada. Tamo je i hrvatsko izaslanstvo, predvođeno premijerom Andrejem Plenkovićem.

Hrvatski premijer na sigurnosnu konferenciju stigao je u pratnji ministra obrane Damira Krstičevića i ministrice vanjskih i europskih poslova Marije Pejčinović Burić. Prvo su bili na forumu u organizaciji njemačkog CSU-a, a potom i na okruglom stolu s temom Inicijative triju mora, neformalne političke platforme zemalja istočne i srednje Europe.

''Za Hrvatsku je važno razvijati suradnju između Baltika, Crnog mora i Jadrana i u sigurnosnim pitanjima, energetskim pitanjima, trgovinskim pitanjima. Iza nas je jedna strateška odluka hrvatske vlade, da se ide u izgradnju terminala za ukapljeni prirodni plin na Krku. To Hrvatsku u sasvim drugom svjetlu pozicionira na energetskoj karti Europe', kaže premijer.

Hrvatske političare u Münchenu čekaju i bilateralni susreti, među kojima je razgovor premijera s glavnim tajnikom NATO-a Stoltenbergom. Konferencija u Münchenu poznata je i po neformalnim razgovorima.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, tako se tijekom poslijepodneva pohvalio susretom s hrvatskim premijerom, uz riječi: ''Kratak susret, u prolazu''. Naša kamera dvojac je ulovila i nešto poslije, u drugom razgovoru u prolazu.

Dok hrvatski premijer nije ulazio u analizu odnosa, predsjednik Srbije nije se sustezao. Za loše odnose, iako neizravno, opet je prozvao hrvatsku stranu: ''Suština je u tome da mi i Hrvati, ukoliko ne budemo bolje razumjeli jedni druge i ne budemo podržavali jedni druge, pitanje je hoćemo li opstati i jedni i drugi'.

Konferencija u Münchenu traje do kraja tjedna. I više nego dovoljno vremena za kojekakve razgovore, pa makar i u prolazu.

Kritike na račun Rusije

''Hrvatska je već deset godina članica NATO-a i o sigurnosnim izazovima ovdje će svakako biti riječi. Vjerojatno su o tome razgovarali na upravo završenom bilateralnom sastanku, premijera Plenkovića, i glavnog tajnika NATO-a, Stoltenberga. Inače, Hrvatska je odlučila više izdvajati za obranu. Dijelom je to prošlo i neuspješno. Svi znamo kako je završila priča o pokušaju nabavke borbenih zrakoplova. Ova konferencija može biti i prilika za razgovor o toj temi.

Predsjedatelj konferencije na početku je rekao kako ima dojam da je došlo do međusobnog pada povjerenja u svijetu i kako sudionici konferencije više razgovaraju jedni o drugima nego međusobno, pa je u tom tonu protekao početak konferencije. Bilo je mnogo kritika na račun Rusije, ponajprije zbog suspenzije sporazuma o ograničavanju nuklearnog projektila srednjeg dometa. Istaknuto je kako je Europa, Zapad, otvoren za dijalog. Konferencija nudi priliku diplomaciji da dođe do izražaja. Mnogo se toga odvija i iza zatvorenih vrata, dosta je panela, okruglih stolova, bilateralnih sastanaka, pa čak i običnih susreta u hodnicima. Sve su to prilike za razmjenu ideja, a sastaju se i predstavnici suprotstavljenih zemalja'', izvijestio je reporter Danijel Vrbota uživo u Dnevniku Nove TV.

